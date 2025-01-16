İçki zamları tek tek açıklanıyor? Peki sigaraya zam geldi mi? (16 Ocak 2025 Güncel Sigara Fiyatları)

Sigara ve alkollü içkilere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yeni yılla birlikte yüzde 7,56 oranında artırıldı. ÖTV artışı alkollü içeceklere zam olarak yansımaya başladı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, rakı, bira, şarap, viski, votka, cin, likör gibi içkilere gelen zamları hemen her gün sosyal medyadan paylaşıyor.

ÖTV zammı sigaraya yansıdı mı?

Dündar, dün meşhur bir puro markasına gelen zam haberini duyururken, vatandaşlar “ÖTV zammı sonrası sıra sigaraya geldi mi” sorusunu sormaya başladı.

Sigara tiryakileri arama motorları üzerinden “Sigaraya zam geldi mi”, “Sigara zammı ne kadar oldu” gibi sorulara yanıt arıyor.

Geçen günlerde Philip Morris grubuna zam geldiğine yönelik bir iddia ortaya atılmış, zamlı sigara fiyatlarını yansıttığı iddiasıyla bir görsel bile yayınlamıştı.

TBYD Başkanı Erol Dündar listenin gerçeği yansıtmadığını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Peki sigaraya zam geldi mi?

Sigaraya ÖTV artışı sonrası 4 - 5 lira bandından bir zam gelmesi muhtemel. Sigara zammının eli kulağında olduğu ifade ediliyor.

Ancak 16 Ocak 2025 itibarıyla sigaraya henüz zam gelmedi. Sigara grupları zamlı fiyatları bildiren listeleri bayilere göndermedi.

İşte 16 Ocak 2025 güncel sigara fiyatları...

Philip Morris Grubu'nun en ucuz sigarası 72 lira, en pahalı sigarası 81 lira.

JTI Grubu'nun en ucuz sigarası 68 lira, en pahalı sigarası 80 lira.

Bat Grubu'nun en ucuz sigarası 71 lira, en pahalı sigarası 89 lira.

T&T Grubu'nun en ucuz sigarası 64 lira, en pahalı sigarası 71 lira.