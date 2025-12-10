İflaslar artışta: Trump'tan Amerikalı çiftçilere 12 milyar dolarlık destek

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, tarifelerin sonuçlarıyla boğuşan Amerikalı çiftçilere yönelik açıkladığı 12 milyar dolarlık destek paketiyle çiftçilerin üzerindeki finansal baskıyı hafifletmeyi ve uzun vadeli yeni yasal düzenlemeler yürürlüğe girene kadar sektöre geçici likidite sağlamayı hedefliyor.

Amerikalı çiftçiler, düşük emtia fiyatları, artan girdi maliyeti ve ticaretteki aksamalar nedeniyle zorlu bir sezon geçirirken Trump yönetimi yeni bir tarımsal destek paketi açıkladı.

ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, Hazine Bakanı Scott Bessent, Senato Tarım Komitesi Başkanı John Boozman ve bazı Kongre üyeleri ile Arkansas, Iowa, Indiana, Kansas, Louisiana, Pennsylvania, Ohio ve Texas'tan çiftçilerle hafta başında Beyaz Saray'da düzenlenen bir yuvarlak masa toplantısında bir araya gelen ABD Başkanı Trump, çiftçilere 12 milyar dolarlık ekonomik destek sağlayacaklarını duyurdu.

Amerikalı çiftçileri korumak ve tüketiciler için fiyatları düşürmek amacıyla harekete geçtiklerini belirten Trump, ABD'nin tarifelerden elde ettiği "yüz milyarlarca doların küçük bir kısmını" çiftçilere ekonomik destek olarak sağlayacaklarını ifade etti.

Destekten yararlanacaklar belli oldu

ABD Tarım Bakanlığı'ndan derlenen bilgilere göre, ticaret piyasasındaki geçici aksamalar ve artan üretim maliyetlerine yanıt olarak Amerikalı çiftçilere bir defaya mahsus olmak üzere toplamda 12 milyar dolarlık ödeme yapılacak.

"Köprü ödemeleri" olarak adlandırılan bu ödemelerle, ABD Başkanı Donald Trump'ın temmuz ayında imzaladığı "Bir Büyük Güzel Yasa (One Big Beautiful Bill Act)" kapsamındaki tarım sektörüne yönelik düzenlemeler devreye girene kadar çiftçilere destek sağlanmış olacak.

Desteğin 11 milyar doları, arpa, nohut, mısır, pamuk, mercimek, yulaf, yer fıstığı, bezelye, pirinç, sorgum, soya fasulyesi, buğday, kanola, crambe, keten, hardal, kolza tohumu, aspir, susam ve ayçiçeği üreten çiftçilere geniş kapsamlı destek sağlayan "Çiftçi Köprü Yardım Programı" için kullanılacak.

Söz konusu program, piyasa aksaklıklarının, yüksek girdi maliyetlerinin, kalıcı enflasyonun ve ihracatı engelleyen haksız ticaret uygulamalarına başvuran yabancı rakiplerin yol açtığı piyasa kayıplarının ele alınmasına yardımcı olacak.

Ödemeler çiftçilerin ektiği arazi büyüklüğü, üretim maliyetleri ve diğer faktörlere göre hesaplanacak.

Destekten yararlanmaya hak kazanan çiftçilere 28 Şubat 2026'ya kadar ödemeler yapılacak. Ürüne özel ödeme oranları ay sonunda açıklanacak.

Destek paketinde geriye kalan 1 milyar dolar ise özel ürünler ve şeker gibi "Çiftçi Köprü Yardım Programı" kapsamında olmayan ürünler için ayrılacak. Bu ödemelerin detayları üzerinde hala çalışılırken, piyasa etkileri ve ekonomik ihtiyaçlar değerlendirilecek.

Trump yönetimi, sorunlar için Biden yönetimini suçluyor

ABD Hazine Bakanı Bessent, yeni destek paketinin açıklandığı toplantıda, doğrudan ödemelerin üreticilere bu yılki hasadı pazarlayabilmeleri ve gelecek sezonu planlayabilmeleri için ihtiyaç duydukları nefes alma alanını sağlayacağını ifade etti.

Bessent ödemelerin, çiftçilerin ticaret anlaşmaları ve diğer politikalardan fayda görene kadar "uyum sürecinde bir likidite köprüsü" olacağını dile getirdi.

ABD Tarım Bakanı Rollins ise çiftçilerin karşı karşıya olduğu sorunlardan Eski ABD Başkanı Joe Biden yönetimini sorumlu tutarak, önceki yönetim döneminde yeni ticaret anlaşmalarının yapılmamasının Trump'ın ilk başkanlık dönemindeki ticaret fazlasını ticaret açığına dönüştürdüğünü, çiftçilerin pazar kaybetmesine ve düşük emtia fiyatları nedeniyle ciddi sıkıntılar çekmesine neden olduğunu savundu.

ABD Tarım Bakanlığının verilerine göre, ABD tarım ürünlerinin ticaretinde geçen yıl 36,5 milyar dolarlık açık verdi. Ülkenin tarımsal ticaret açığı bu yılın ocak-ağustos döneminde de 36,3 milyar dolar olarak kaydedildi.

ABD'de çiftlik iflasları artışta

Trump göreve gelmeden önce halihazırda zorluklar yaşayan tarım sektörü, Trump'ın göreve gelmesinin ardından açıkladığı tarifelerden de olumsuz etkilendi.

Tarifeler ABD'nin tarım ürünlerine olan dış talebe zarar verirken, özellikle Çin ile artan ticaret gerilimi nedeniyle ülkenin ABD'den soya fasulyesi alımını durdurması gibi yaşanan ticari aksamalar sektörde kayıplara yol açtı.

Ayrıca düşen ürün fiyatları ve artan girdi maliyetleri nedeniyle çiftçilerin kar marjları daralırken federal veriler çiftlik iflaslarının arttığını ortaya koydu.

ABD Mahkemeleri verilerine göre, 2024'te iflas başvurularının sayısı 216 olurken, bu rakam bu yılın ilk çeyreğinde 88 ve ikinci çeyreğinde 93 olarak kaydedildi.

Missouri Üniversitesi Gıda ve Tarım Politikası Araştırma Enstitüsü tarafından hazırlanan rapora göre, 2025'te birçok ürünün fiyatı düşük kalsa da yüksek sığır fiyatları ve büyük hükümet ödemelerinin çiftliklerin net gelirini artırması bekleniyor. Ancak 2026'da hükümet ödemelerinin azalması ve ürün gelirlerinin zayıf seyretmeye devam etmesiyle net çiftlik gelirinde 30 milyar doları aşan bir düşüş öngörülüyor.

Sektör temsilcileri uzun vadeli çözümler talep ediyor

Trump yönetiminin çiftçilere yönelik destek paketi sektör temsilcileri tarafından olumlu karşılansa da kısa vadeli bir önlem olarak görülüyor.

Ulusal Çiftçiler Birliği (NFU) Başkanı Rob Larew, destek paketine ilişkin yaptığı açıklamada, ülke genelinde çiftçilerin aksayan ticaret, artan girdi maliyetleri ve durgun emtia piyasalarının oluşturduğu baskılarla karşı karşıya olduğunu ve açıklanan paketin çiftçilere kısa vadeli destek sağlayacağını belirtti.

Larew, asıl ihtiyaçlarının uzun vadeli yapısal çözümler olduğunu vurgulayarak, güncelliğini yitirmiş tarım politikalarının sonuçlarını yaşadıklarını, yeni bir tarım yasası üzerinde çalışılması gerektiğini ifade etti.

Düşük ürün fiyatları, yüksek üretim maliyetleri ve pazar kayıpları nedeniyle zorlu bir sezon yaşan soya fasulyesi üreticileri de destek paketini "olumlu bir ilk adım" olarak nitelendirdi.

Amerikan Soya Fasulyesi Birliği (ASA) Başkanı Caleb Ragland, ABD soya fasulyesi talebini güçlendiren ve çiftçilerin küresel pazarda rekabet edebilmelerini ve başarılı olabilmelerini sağlayan uzun vadeli, piyasa odaklı çözümler dahil olmak üzere, tarım ekonomisine daha geniş destek sağlamak için Kongre ve yönetimle çalışmayı sabırsızlıkla beklediklerini aktardı.

Ulusal Mısır Üreticileri Birliği Başkanı Jed Bower da destek programının mısır üreticileri üzerindeki etkisini değerlendirmek için ek detayları beklerken acil piyasa temelli çözümlere de ihtiyaçları olduğunu vurguladı.

Bower, ayrıca yönetimi mısır ve mısır ürünlerine dış pazarlar açacak yeni ticaret fırsatları elde etmek için mümkün olan en hızlı şekilde çalışmaya çağırdı.