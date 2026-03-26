IFM Investors'tan enflasyon uyarısı: Yıllarca sürecek

Orta Doğu'da devam eden savaş ve Hürmüz Boğazı'ndaki belirsizlik küresel piyasalarda dalgalanmalara yol açarken, analistler savaşın etkilerinin uzun yıllar süreceğini belirtiyor.

Küresel enflasyon görünümüne ilişkin uyarılar artarken, Avusturalya merkezli yatırım şirketi IFM Investors CEO'su David Neal, piyasalardaki dalgalanmanın tek başına enerji fiyatlarından kaynaklanmadığını savundu.

Yapay zeka ve enerji dönüşümüne servet harcanıyor

Melbourne’de düzenlenen Asya Pasifik Finans ve İnovasyon Sempozyumu sonrası açıklamalarda bulunan Neal, yapay zeka ve enerji dönüşümüne yönelen dev sermaye akışının da uzun yıllar sürecek enflasyonist baskılar yarattığını söyledi.

Enflasyonun yatırımcılar için edinşe verici olduğunu belirten Neal, enerji fiyatlarındaki son artışların da bir "uyarı niteliğinde" olduğunu söyledi.

On yıllarca devam edecek

Yapay zeka, enerji dönüşümü ve bunlarla ilişkili teknolojilere muazzam miktarda sermaye akıtıldığını ifade eden Neal, "Bu da kendi başına enflasyonist bir etki yaratıyor ve on yıllarca devam edecek" dedi.

264 milyar Avustralya doları büyüklüğündeki yatırım yönetim şirketi, aralarında Avustralya’nın en büyük emeklilik fonu AustralianSuper ve İngiltere merkezli Nest'in de bulunduğu bir düzineden fazla emeklilik fonuna ait. Şirket portföyünün yaklaşık yarısını ise ABD ve İsviçre'deki veri merkezlerini de kapsayan altyapı yatırımları oluşturuyor.