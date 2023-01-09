İhracat koşullarında yavaşlama sürüyor

İSO'dan yapılan açıklamada, İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Aralık 2022 dönemi sonuçları paylaşıldı. Endekste eşik değer olan 50'nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50'nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Kasımda 47,8 olan İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, aralıkta 48,5 olarak gerçekleşti ve Türk imalatçıların ihracat koşullarında yavaşlamanın sürdüğü yönünde sinyal verdi. Dış talep koşullarındaki bozulma, eylülden bu yana en hafif düzeyde gerçekleşmiş olmakla birlikte üst üste 5'inci ayda da devam etti.

Ekonomik aktivitenin belirgin şekilde yavaşlayarak son 4 ayın en sert düşüşünü kaydettiği ABD, ihracat talebinde yavaşlamanın ana kaynaklarından biri olmayı sürdürdü. Avrupalı ticaret ortaklarında ise iyileşme yönündeki kısmi belirtilere rağmen ekonomik aktivite genele yayılı yavaşladı. Türk imalat sanayi ürünlerinin en büyük ihracat pazarı olan Almanya'da üretim üst üste 6'ncı ay geriledi. Ancak gerileme ılımlı düzeyde ve mevcut daralma döneminin en düşük oranında gerçekleşti.

Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Fransa, Hollanda, Polonya, Avusturya ve Çekya'da da aktivite önceki aya göre daha ılımlı düşüş gösterdi.

BAE'de ekonomik aktivite genişledi, en hızlı büyüme Tayland'da oldu

Aralıkta Türk imalat sektörünün ana ihracat pazarları içerisinde ekonomik aktivitenin genişlediği tek ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) oldu. Petrol dışı özel sektörde büyüme, son 15 ayın en düşük düzeyine gerilemesine rağmen güçlü seviyelerini korudu.

Orta Doğu'daki diğer pazarlara bakıldığında, ekonomik aktivite, Katar ve Suudi Arabistan'da belirgin artış, Lübnan ve Mısır'da ise gerileme kaydetti. Aralıkta takip edilen ekonomiler içerisindeki en hızlı büyüme Tayland'da gerçekleşti.

Diğer Asya ülkeleri incelendiğinde, Hindistan'ın ekonomik aktivitesinde gözlenen güçlü büyümeye karşılık Çin'de salgının yol açtığı zorluklara bağlı olarak üretim üst üste 4'üncü ay azaldı. Diğer BRIC ülkeleri olan Brezilya ve Rusya'da ise üretim 2022'nin son ayında ılımlı düşüş sergiledi.

"Avrupa'da yavaşlamanın hız kestiği işaretleri olumlu görünüm için umut verdi"

Açıklamada görüşlerine yer verilen S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, aralık itibarıyla küresel ekonomide öne çıkan eğilimlerde kayda değer bir değişim gözlenmediğini, ABD ve Avrupa'da zayıflığın devam ettiğini bildirdi.

Harker, "Bununla birlikte, Avrupa'da yavaşlamanın aralıkta hız kestiğine dair gözlenen işaretler, 2023'te daha olumlu bir görünüm için umut verdi. Yine de ekonomik aktivitedeki güçlü artışın yeni yıla girilirken de devam ettiği Orta Doğu, şimdilik Türk ihracatçıların ana büyüme kaynağı olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.