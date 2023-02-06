“İhracat ve sanayide nitelikli üretimin artışına önem veriyoruz”

Yıldız DOĞRUER YEMİŞ

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, “Konya olarak şehrimizin ekonomik gücünü daha ileri taşımak için çalışmaya kararlıyız. İhracat artışı ve sanayide nitelikli üretimin artışı konularına önem vermekteyiz” diye konuştu. 2023 yılında küresel ekonominin zorlanacağına dikkat çeken KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “2019 yılında başlayan ticaret savaşları ile devamında küresel salgın ve Rusya – Ukrayna savaşının etkileri ile son dört yıldır sıkıntılı bir süreç geçiren küresel ekonomide birçok sorunu 2023’e taşıyarak başladık. Küresel enflasyon, para politikaları, küresel büyüme, enerji krizi ve gıda krizi gibi konular 2023’te de küresel ekonominin zorlanacağını göstermektedir” açıklamasını yaptı.

Konya'nın yıllık ihracattan aldığı pay yüzde 1.44

Öztürk, “Küresel ekonomide 2023 yılı için en çok konuşulan konuların başında resesyon gelmektedir. 2023 yılında yavaşlamaların küçülmeye dönmesi ihtimali yüksektir. Yine benzer şekilde mal ticaretinde de 2023 yılının ilk ve ikinci çeyreğinde daralma yaşanması beklenmektedir. Dünya 2023 yılına önemli belirsizlikler ile girerken Türkiye’nin de bu gelişmelerden etkilenmesi kaçınılmaz” şeklinde konuştu.

Konya olarak bu süreçte şehrimizin ekonomik gücünü daha ileri taşımak için çalışmaya kararlıyız ifadesinde bulunan Öztürk, “İhracat artışı ve sanayide nitelikli üretimin artışı konularına önem vermekteyiz. 2022’de yıllık ihracatını 3 milyar 262 milyon dolara çıkaran Konya, 2021 yılı ihracat rakamına göre yüzde 8.9 oranında artış sağladı. Bu rakamlara göre Türkiye’nin yıllık ihracat rakamından aldığı pay yüzde 1.44 olan Konya, yıllık bazda en çok ihracat yapan iller listesinde 11. sırada yer aldı. Konya, 2022’de de ihracatını artırarak ülke ekonomisine katkısını artırmayı sürdürmüştür. İhracat artışıyla, dış ticaret fazlasıyla Konya, ülke ekonomisini sırtlamaya devam etmektedir. Türkiye’nin 2. yüz yılına gireceği 2023’te de ülkemiz ihracatına daha fazla katkı sağlamak için çalışacağız. Oda olarak tüccar, sanayici ve ihracatçılarımızla işbirliği içinde çalışmaya, daha yüksek oranda ihracat artışı için projeler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Konya’nın ihracatının yüzde 73'ünden fazlasını sanayi ürünlerinin oluşturduğuna dikkat çeken Öztürk, “İlk iki sektör makine ve aksamları ile otomotiv endüstrisi sektörüdür. Mozaik bir yapıya sahip Konya sanayisi, makine ve aksamları, otomotiv yedek parça, değirmen makineleri, tarım makineleri, araç üstü vinç ekipmanları, gıda makineleri, asansör imalatı gibi sanayi kollarında kendini dünyaya ispatlamış durumdadır” diye konuştu.

Öztürk, 2023 yılında makroekonomik hedeflere ulaşabilmemiz için mevcut teknoloji ve üretkenlik seviyemizi daha üst noktalara taşımaya, Ar-Ge ve yenilik çalışmalarını daha fazla teşvik etmeye ve imalat sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmaya ihtiyacımız var” dedi.

Tarım şehrinden dijital dönüşüme

TÜİK tarafından açıklanan “İl düzeyinde cari fiyatlarla GSYH” hesaplamalarına göre; Konya, bir önceki yıl 110 milyar 555 milyon TL olan GSYH’yi 2021 yılında 149 milyar 228 milyon TL’ye yükseltiğini aktaran Selçuk Öztürk, “Bu rakamla Konya, GSYH’den en yüksek pay alan 7'nci olmuştur. Konya 2021 yılında sanayi sektöründe büyümesini yüzde 48 artışla 26,3 milyardan 38,9 milyar TL’ye yükseltmiştir. Bu rakamlardan da görüldüğü gibi geçmişte tarım şehri olarak bilinen Konya; imalat sanayisiyle, teknoloji üretimiyle, dijital dönüşümü ile Türkiye’nin sürdürülebilir ekonomik büyüklüğü gerçekleştirmesi için en büyük katkıyı veren şehirler arasında yer almaktadır” dedi.

Konya sanayi üretiminin yüzde 46.6’sı orta yüksek teknoloji

“Türk firmaları yasayı yakından ve dikkatle takip etmeli” Her zaman iyi bir Dünya Gazetesi okuru olan Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, Türkiye ve Konya ekonomisine dair DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulundu. KTO Başkanı Selçuk Öztürk, “Konya her geçen yıl yüksek katma değer üreten bir sanayi merkezi haline gelmektedir. Öyle ki gelinen noktada Konya sanayi üretiminin yüzde 46.6’sını orta-yüksek teknoloji, yüzde 32.3’ünü orta-düşük teknoloji, yüzde 19.8’ini düşük teknoloji içermektedir” diye konuştu.