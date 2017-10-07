İhracatın dörtte birine Eximbank desteği

07 Ekim 2017

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türk Eximbankın bu yılın 9 ayında ihracatçılara sunduğu toplam finansman desteğinin döviz bazında geçen yıla göre yüzde 17 artarak 28,7 milyar dolara yükseldiğini, bunun 17,9 milyar dolarının nakdi kredi, 10,7 milyar dolarının ise alacak sigortası olarak sağlandığını belirterek, "Böylece Türk Eximbank, ihracatın yüzde 25'ine finansman desteği sağladı." dedi.

Zeybekci,Eximbankın bu yılın 9 ayına ilişkin performansına yönelik açıklamalarda bulundu.

Söz konusu dönemde Bankanın sağladığı nakdi kredilerde yüzde 42'lik artış sağlandığını kaydeden Zeybekci, böylece son 4 yılın en yüksek artışının gerçekleştirildiğini vurguladı.

Zeybekci, Türk Eximbankın mevcut 22 kredi programıyla sunduğu destekler sonucunda geçen ay itibarıyla kredi stokunun Türk lirası bazında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artış kaydederek 75,4 milyar liraya ulaştığını, bunun da son 4 yılın en hızlı artış oranı olarak kayıtlara geçtiğini söyledi.

Bankacılık sektöründe ise son verilere göre kredi hacminde yıllık bazda yüzde 25'lik artış gerçekleştiğini belirten Zeybekci, alacak sigortası kapsamında sigortalanan sevkiyat tutarlarının yüzde 34 oranında yükseltildiğini anlattı.

Türk Eximbankın bu yılın ilk 3 çeyreğinde ihracatçılara sunduğu toplam finansman desteğinin döviz bazında geçen yıla göre yüzde 17 artarak 24,6 milyar dolardan 28,7 milyar dolara yükseldiğine dikkati çeken Zeybekci, "Bu desteğin 17,9 milyar doları nakdi kredi, 10,7 milyar doları ise alacak sigortası olarak sağlandı. Bunun sonucunda Türk Eximbank, ihracatın yüzde 25'ine finansman desteği sağladı." diye konuştu.

"Sigortalı sevkiyat yüzde 34 arttı"

Türk Eximbankın bir başka faaliyet alanının ihracatçıların yurt dışındaki alıcılarının ticari ve politik riskleri üstlenmeden faaliyetlerini yürütmelerine imkan tanıyan alacak sigortası olduğunu anımsatan Zeybekci, bu alanda ocak-eylül döneminde sigortalanan sevkiyat tutarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34 artışla 10,7 milyar dolara yükseldiğini bildirdi.

Bankanın bu yılın 9 ayında ulaştığı ihracatçı sayısını kredilerde yüzde 15, sigortada ise yüzde 13,6 artırdığına işaret eden Zeybekci, "Bankanın son bir yıl içinde kredi müşterisi olan firma sayısı yaklaşık yüzde 15 artarak 7 bin 212'ye ulaştı. Sigortalı ihracatçı sayısı son bir yılda yüzde 13,6 artarak 2 bin 878'e ulaştı. Böylece tekil müşteri sayısı yüzde 14,7 artarak 8 bin 664'e yükseldi." ifadelerini kullandı.

Türk Eximbankın bankacılık sektörü ihracat kredilerinin yüzde 45'ini tek başına kullandırdığına da dikkati çeken Zeybekci, Bankanın aktiflerinin yüzde 93'ünü ihracat kredilerinin oluşturduğunu ayrıca ağustos verilerine göre bankacılık sektöründeki tüm ihracat kredilerinin yüzde 45'inin Türk Eximbank'a ait olduğunu dile getirdi.

Zeybekci, Türk Eximbankın, sağladığı toplam krediler açısından bankacılık sektörünün 10. büyük bankası olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA