İhracatın ithalatı karşılama oranında da 24 yılın rekoru
2018'in son üç ayında yüzde 95'in üzerinde gerçekleşen ihracatın ithalatı karşılama oranı, 2003'ten bu yana ölçülmüş en yüksek oran olarak kayıtlara geçti. (Hüseyin Gökçe)
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