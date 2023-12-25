“İhracatta kilo başına 40 dolar fiyat hedefliyoruz”

Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (AHKİB), Türkiye’nin ihracatta yüzyılın rekorunu kırdığı 2022 yılında 387 milyon 310 bin dolar ihracat değerine ulaşılmasında en büyük desteği veren 40 üyesini ödüllendirdi.

AHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Tekin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen törene Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Denetim Kurulu Üyesi ve Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) Başkanı Hüseyin Memişoğlu, Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı R.Onur Kılıçer, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı R. Burak Sertbaş, ihracatçı birlik başkanları, Mersin'deki oda, borsa ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Türkiye genelinden çok sayıda sektör temsilcisi katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan AHKİB Başkanı Gürkan Tekin, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100 yıllık tarihinde hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün sanayileşmede, kalkınma ve ihracatta öncü rol oynadığını vurguladı. Tekin, “Sektör olarak orta vadede 40 milyar dolarlık ihracat ve ihracatta kilo başına 40 dolar fiyat hedefliyoruz. Bu hedefe ulaşmanın yolunun katma değerli üretimden, tasarım üstünlüğünden ve dijitalleşmeden geçtiğinin bilincindeyiz. Bu konularda adımlarımızı doğru ve zamanında atarak önemli mesafeler alacağımıza inanıyorum” diye konuştu.

“Yeşil dönüşüm destekleri kritik önem taşıyor”

Türkiye’nin hazır giyim ve konfeksiyon ihracatının yüzde 70’e yakın kısmını oluşturan Avrupa Birliği’nin küresel iklim değişikliğiyle mücadelede karbon ayak izini azaltmaya yönelik Avrupa Yeşil Mutabakatı’nı ortaya koyduğunu ve bir dizi teşvik ve yaptırımları devreye alacağını anımsatan Tekin, şunları söyledi: “Üretimlerimizde sürdürülebilirliğe uyacak şekilde eko tasarım önlemlerinin alınması, zararlı kimyasalların kullanımının kaldırılması ve tüketicilerin sürdürülebilir giyim ürünlerine yönlendirilmesini amaçlayan Avrupa Yeşil Mutabakatı stratejilerine uyum sağlamak, artık bir tercih değil zorunluluk haline geldi. Yeni yılda devletimizin markalaşma, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm alanlarında vereceği destekler ve teşvikler bizim için kritik önem taşıyor. İşçilik ve enerji maliyetleri başta olmak üzere girdi maliyetlerindeki yükselişlerin azaltılması da rekabetçiliğimizi artıracaktır. Tüm bunlar sağlanırsa, 2024 yılının ikinci yarısından itibaren güçlü bir ivmelenme yakalayacağımızı umuyoruz.”

“2024’ün ikinci çeyreğinden itibaren hareketlilik bekliyoruz”

TİM Denetim Kurulu Üyesi Hüseyin Memişoğlu da AHKİB’in ihracat şampiyonlarını tebrik etti. Türk tekstil ve hazır giyim sektörlerini bir arada değerlendiren Memişoğlu, bu sektörlerin geçen yıl 31 milyar 564 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini, yıl sonu itibarıyla 2022’de elde edilen rakamın altında kalınmayacağını umduklarını söyledi. Gelişmiş ülkelerde resesyonun büyük ölçüde önlendiğini, 2024 yılında küresel ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamanın dip noktayı görmesinin beklendiğini kaydeden Memişoğlu, yeni yılın ikinci çeyreğinden itibaren karamsarlığın ortadan kalkmasını ve uluslararası ticarette hareketliliğin artmasını beklediklerini söyledi.

Akdeniz’in hazır giyim devleri gurur tablosu oluşturdu

Açılış konuşmalarının ardından AHKİB’in 2022 yılındaki ihracat performansına en güçlü desteği veren 40 firmaya ödülleri takdim edildi. AHKİB Başkanı Gürkan Tekin ile TİM Denetim Kurulu Üyesi Hüseyin Memişoğlu, AKİB Koordinatör Başkanı R. Onur Kılıçer, Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı R.Burak Sertbaş ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan, Akdeniz’in hazır giyim devlerine ödüllerini verdi.

AHKİB üyeleri arasında2022 yılında en fazla ihracat gerçekleştiren Aytek Konfeksiyon’un ödülünü Aziz Aytek, ikinci olan Birgi Birleşik Giyim’in ödülünü Mehmet Hayri Şenerman, üçüncü olan Ordema Tekstil’in ödülünü Şenay Apaydın alkışlar eşliğinde aldı. Bronz, gümüş ve altın kategorilerde ödüle layık görülen firmaların temsilcileri de ödüllerini alırken büyük gurur yaşadı. Törende ayrıca önceki dönem AHKİB Başkanı Hayri Uğur’a sektörün gelişimi için yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi sunuldu.