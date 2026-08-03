İhracatta rekor kırdı, yeni siparişte zorlandı
Tersan Tersanesi, yıl sonuna kadar 500 milyon dolarlık ihracatla tarihinin en yüksek cirosunu hedefliyor. Norveç'in ilk büyük ölçekli ticari otonom feribotlarını ve Türkiye'nin en yüksek bütçeli enerji kablosu döşeme gemilerinden birini inşa eden şirket, yeni sipariş bulmakta zorlandığı uyarısını yaptı.
Aysel YÜCEL /YALOVA
aysel.yucel@dunya.com
Türk gemi inşa sanayisinin ihracat liderlerinden Tersan Tersanesi, yüksek katma değerli projeleriyle bu yıl tarihinin en yüksek cirosuna ulaşmaya hazırlanıyor. Norveç'in ilk büyük ölçekli ticari otonom feribotları, Güney Kore için inşa edilen dev enerji kablosu döşeme gemisi ve açık deniz rüzgâr santrallerine yönelik çevreci gemiler, şirketin bu yıl öne çıkan projeleri arasında yer alıyor.
Tersan Tersanesi, yılın ilk yarısında 8 gemi teslim etti. Bunların 5'i anahtar teslim, 3'ü ise gövde (kabuk) teslimatı olarak gerçekleştirildi. Yıl sonuna kadar iki feribot ve bir tanker daha teslim etmeyi planlayan şirket, böylece yaklaşık 500 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirerek tarihinin en yüksek yıllık cirosuna ulaşmayı hedefliyor. DÜNYA'ya konuşan Tersan Tersanesi İş Geliştirme Direktörü Şakir Erdoğan, bu yıl teslim edilen gemilerin büyük bölümünün birkaç yıl önce alınan siparişlerden oluştuğunu belirterek, "Bu yıl kendi ihracat rekorumuzu kıracağız. Yaklaşık 500 milyon dolarlık ihracata ulaşmayı hedefliyoruz. Ancak bugün teslim ettiğimiz gemiler geçmiş yıllarda alınan kontratların ürünü. Asıl önemli olan bunların yerine yenilerini koyabilmek" dedi.
Norveç'in ilk büyük otonom feribotları
Şirketin en dikkat çeken projelerinden biri, Norveçli Fjord1 için inşa edilen 87 metrelik otonom feribotlar oldu. Tersan, bu projeyle Norveç'in bu büyüklükteki ilk ticari otonom feribotlarını teslim edecek. Feribotlar, kaptan müdahalesi olmadan iskeleye yanaşabilecek, yolcu ve araç yükleme süreçlerini yönetebilecek, seferlerini tamamen otomatik gerçekleştirebilecek. Acil durum yönetiminden yolcu tahliyesine kadar birçok fonksiyon yapay zekâ destekli sistemlerle kontrol edilirken, gemiler uzaktan izleme merkezinden takip edilecek.
Enerji gemilerine talep arttı
Tersan'ın üretimine devam ettiği en stratejik projelerden biri ise Güney Koreli LS Marine için inşa edilen enerji kablosu döşeme gemisi. 2028'in ikinci yarısında teslim edilmesi planlanan proje, askeri gemiler hariç tutulduğunda Türkiye'nin ihracat açısından en yüksek bütçeli gemi projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Gemi, açık deniz rüzgâr santrallerinden karaya enerji iletimini sağlayacak yüksek kapasiteli enerji kablolarının döşenmesinde kullanılacak. Erdoğan, dünya gemi inşa pazarında artık klasik ticaret gemilerinden çok enerji dönüşümüne hizmet eden özel amaçlı gemilerin öne çıktığını belirterek, "Kablo döşeme gemileri, açık deniz rüzgâr santrali destek gemileri ve çevreci feribotlar önümüzdeki dönemin büyüyen segmentleri olacak" diye konuştu.
Norveç yatırımıyla Avrupa pazarında güçlendi
Yaklaşık üç yıl önce satın alınan Havyard Tersanesi'nin bugün Tersan Havyard markasıyla faaliyet gösterdiğini belirten Erdoğan, Türkiye'de üretilen gemilerin çelik konstrüksiyon ve önemli donatım işlerinin Yalova'da tamamlandığını, nihai montaj ve teslimatın ise Norveç'te gerçekleştirildiğini söyledi. Bu model sayesinde hem Norveçli müşterilere daha yakın olduklarını hem de Norveç finansmanına erişim avantajı elde ettiklerini ifade eden Erdoğan, Avrupa pazarındaki konumlarını bu yatırımla daha da güçlendirdiklerini kaydetti.
Rekor teslimat var, yeni sipariş yok
Olumlu tabloya rağmen sektörün geleceği konusunda uyarılarda bulunan Erdoğan, son bir yıldır yeni sipariş alamadıklarını söyledi. Geçmişte neredeyse her ay yeni kontrat imzaladıklarını hatırlatan Erdoğan, bugün teklif trafiğinin devam etmesine rağmen bunun siparişe dönüşmediğini belirterek, "Şu anda teslim ettiğimiz projeler üç-dört yıl önce aldığımız işler. Sipariş defterlerini aynı hızla dolduramıyoruz. Bu durum sadece bizim değil, sektörün tamamının en büyük sorunu haline geldi" dedi.
"Çinli varsa ihaleye girmiyoruz!"
Artan işçilik maliyetleri, baskılanan kur, yüksek finansman giderleri ve ihracat projelerinde kullanılan teminat mektuplarının ek maliyet yarattığını belirten Erdoğan, "Artık maliyetlerimiz Avrupa'ya yaklaştı, rekabet gücümüz zayıfladı. Çin tersaneleri ise artık sadece fiyat değil, kalite açısından da önemli bir rakip haline geldi. Bazı ihalelerde Çin varsa teklif vermeyi bile düşünmüyoruz. Çin tersaneleri yüzde 30'a varan fiyat avantajı yakaladı. Eskiden rekabet etmediği niş gemi segmentlerinde de artık çok agresifler" diye konuştu.