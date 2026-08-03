İhracatta temmuz rekoru: Yıl sonu hedefi için son durum açıklandı

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın açıkladığı verilere göre Türkiye'nin temmuz ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,9 artarak 25,6 milyar dolara yükseldi.

Böylece bugüne kadarki en yüksek temmuz ayı ihracatı gerçekleştirilirken, tüm zamanların en yüksek ikinci aylık ihracat rakamına ulaşıldı.

Temmuz ayında ithalat ise yüzde 5,2 artışla 33 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Yılın ilk yedi ayında ihracat geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artışla 161,6 milyar dolara, ithalat ise yüzde 4,7 yükselerek 222,1 milyar dolara ulaştı.

Yıllıklandırılmış verilere göre ihracat 278,6 milyar dolar, ithalat ise 375,3 milyar dolar seviyesine yükseldi.

OVP hedefinin yüzde 57,3'ü tamamlandı

Bakan Bolat'ın paylaştığı verilere göre, 2026 yılı Orta Vadeli Program (OVP) ihracat hedefinin yüzde 57,3'ü temmuz sonu itibarıyla gerçekleştirildi.

Yıl sonu hedefinin yakalanabilmesi için kalan dönemde 3,4 milyar dolarlık ilave ihracat artışına ihtiyaç bulunduğu hesaplandı.

Öte yandan temmuz itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı 401,1 milyar dolara ulaştı.

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