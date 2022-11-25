IIF: 2023, küresel ekonomi açısından 2009 kadar zayıf

Baz etkilerden arındırıldığında bu rakam 2009’dan bu yana dünya ekonomisinin gördüğü en düşük büyümeye işaret etti. Analistler notta, “Küresel ekonomi için yaklaşan darbenin ciddiyeti, esas olarak Ukrayna’daki savaşın gidişatına bağlı. Çatışmanın Putin için ‘varoluşsal’ olduğu göz önüne alındığında temel tezimiz ihtilafın 2024’e de uzayacağı yönünde” ifadelerine

yer verdi.

IIF’ye göre yavaşlamaya savaştan en çok etkilenen Avrupa öncülük edecek. Euro bölgesi ekonomisi, tüketici ve ticari güvendeki keskin düşüşlerin ardından yüzde 2 küçülecek.