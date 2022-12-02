İK, 2023’te nelere odaklanacak?

İ nsan Kaynakları liderleri, çok önemli bir dönüşüm sürecindeler. Pandemi ile başlayan süreç çalışma ortamı, iş yapış biçimleri ve çalışanların şirketlerden beklentileri ile ilgili önemli değişimlere neden oldu. Yetenek eksiklikleri, EYT sonra iş piyasası, sessiz istifalar konuşulurken İK’nın aynı zihniyetle yola devam etmesi mümkün değil.

İK liderlerinin bu günlerde değişimi daha iyi yönetmelerine ve liderlik yapmalarına yardımcı olmak için Gartner,- dünya genelinde 800'den fazla İK lideriyle bir anket gerçekleştirdi ve 2023 yılında İK için en önemli 5 önceliği belirledi. Listenin başında lider ve yönetici etkinliği yer alsa da birçok İK lideri değişim yönetimine, çalışan deneyimine, işe alıma ve işin geleceğine öncelik veriyor.

Lider ve yönetici etkinliği

Lider ve yöneticilerin etkinliğinin sağlanması, İK liderlerinin yüzde 60'ı için bir öncelik. Katılımcıların yüzde 24'ü liderlik geliştirme yaklaşımlarının liderleri işin geleceğine hazırlamadığını söylüyor. Günümüzün çalışma ortamı, liderlerin daha özgün, empatik ve uyumlu olmalarını gerektiriyor. Bu 3 zorunluluk, yeni bir liderlik çağrısını temsil ediyor: “İnsan” liderliği. Bu kapsamda İK liderleri, liderlerde bağlılık, cesaret ve güven oluşturmaya çalışsa da “insan liderler” çok az. Liderlerin insan liderliğine olan ihtiyacı karşılamalarına ve onları işin geleceğine hazırlamalarına yardımcı olmak, insaniyetlerini tanımak ve bu duygusal engelleri doğrudan ele almakla mümkün olacak.

Organizasyonel tasarım ve değişim yönetimi

İK liderlerinin yüzde 53'ü için en önemli öncelik, organizasyonel tasarım ve değişim yönetimi. Katılımcıların yüzde 45'i çalışanların değişikliklerden yorulduğunu söylüyor. Dijital dönüşümler, ekonomik belirsizlikler ve siyasi gerilimler birçok değişime yol açtı. Ancak “değişim yorgunluğu” çalışanların değişime karşı daha dirençli hale gelmelerine neden oluyor. 2016 yılında Gartner İşgücü Değişimi Anketi, çalışanların yüzde 74'ünün kurumsal değişiklikleri desteklemek için iş davranışlarını değiştirmeye istekli olduğunu gösteriyordu. Bu oran, 2022'de yüzde 38'e düştü.

Çalışan deneyimi

Çalışan deneyimi, İK liderlerinin yüzde 47'si için en önemli öncelik. Katılımcıların yüzde 44'ü kuruluşlarının zorlayıcı kariyer yolları olmadığına inanıyor. Birçok İK lideri, çalışanların kariyerlerini geliştirmek için yapmaları gereken şirket içi hamleleri belirlemekte zorlanıyor. Çalışanların kariyer tercihleri üzerine yakın tarihli bir Gartner anketinde, her 4 çalışandan sadece 1'i işletmelerindeki kariyerlerine güvendiğini dile getirdi. Yeni bir rol arayan 4 çalışandan 3’ü farklı pozisyonlarla ilgileniyor. Mevcut beceriler geçerliliğini yitiriyor ve çalışanlar gelecekteki roller için hazır değiller. İnsanlar işin hayatlarındaki rolünü yeniden düşünürken mevcut seçenekler çalışanların ihtiyaçlarını karşılamıyor.

İşe Alım

İK liderlerinin yüzde 46'sı için birinci öncelik, işe alım. Katılımcıların yüzde 36'sı ihtiyaç duydukları becerileri bulmak için kaynak bulma stratejilerinin yetersiz olduğunu söylüyor. Kuruluşların yüzde 50’si daha geniş makroekonomik koşullardan bağımsız olarak, yetenek rekabetinin önümüzdeki 6 ayda önemli ölçüde artmasını bekliyor. Bu durum, işe alma liderlerinin işe alma stratejilerini yeniden önceliklendirmesi, değişen pazarda çok sayıda senaryo planlaması yapması ve verileri kullanarak büyük bir güvenle kararlar alması gerektiği anlamına geliyor.

İşin geleceği

İşin geleceği, İK liderlerinin yüzde 42'si için en önemli öncelik. Katılımcıların yüzde 43'ü net bir iş stratejisi geleceğine sahip olmadıklarını söylüyor. İşin geleceği, uzak ve hibrit iş gücü ile eşanlamlı olmaya devam ediyor. Ancak bu değişim, birçok kuruluş için sismik bir değişiklik olsa da, denklemin yalnızca bir parçası. Gelecekteki yetenek ihtiyaçlarını öngören işgücü planlaması, geleceğin çalışma stratejisinin merkez üssü ve İK liderleri için en önemli öncelik Ancak günümüzün iş gücü planlaması, gerçeklikten kopuk ve mevcut stratejiler yıkıcı durumlarla mücadelede etkisiz.