İki dev bankadan TCMB için çarpıcı faiz tahmini: İndirim için tarih verdiler

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

TCMB'nin Ortadoğu'daki savaşın ardından ara verdiği bir haftalık repo ihalelerine yeniden başlaması para politikasının geleceğine ilişkin yeni değerlendirmeleri de beraberinde getirdi.

Bank of America (BofA), Merkez'in söz konusu adımını likidite çerçevesinde "tam normalleşme" olarak değerlendirirken, bir haftalık repo ihalelerinin yeniden başlamasıyla ortalama fonlama maliyetinin ve TLREF oranının yüzde 40 seviyelerinden savaş öncesindeki yüzde 37 seviyesine gerilediği hatırlatıldı.

BofA, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın 13 Ağustos'taki Enflasyon Raporu toplantısında verdiği sinyallerin ardından gelen normalleşmenin zamanlamasına dikkat çekti. Raporda brüt ve net rezervlerdeki güçlü toparlanma, carry trade girişlerindeki artış ve iç talepteki belirgin yavaşlamanın normalleşme sürecinin öne çekilmesini sağladığı ifade edildi.

BofA: Eylülde faiz değişmeyecek

BofA'ya göre efektif faizlerde 300 baz puanlık gerileme yaşanmasına rağmen doğrudan politika faizi indirimi konusunda TCMB'nin hareket alanı halen sınırlı.

Banka, yüksek seyreden enflasyon beklentileri ve devam eden jeopolitik belirsizlikler nedeniyle eylül ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizinin yüzde 37'de sabit tutulmasını bekliyor.

BofA, baz etkisinin de katkısıyla eylül ayında yıllık enflasyonun yüzde 30-30,5 aralığına gerileyeceğini tahmin ediyor.

İlk indirim için ekim ayını işaret etti

BofA'nın tahminine göre TCMB, 2026 yılındaki ilk ve tek doğrudan politika faizi indirimini ekim ayında gerçekleştirecek. Bankanın beklentisi 100 baz puanlık indirimle politika faizinin yüzde 37'den yüzde 36'ya çekilmesi yönünde.

BofA, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5 seviyesinde korurken, 2027 yıl sonu için politika faizini yüzde 32, enflasyonu ise yüzde 26 seviyesinde öngörüyor.

HSBC farklı düşünüyor

HSBC ise faiz indiriminin zamanlaması konusunda BofA'dan ayrışıyor. Bankanın 24 Ağustos tarihli notunda, gecelik endeks takası (OIS) piyasasının eylül PPK toplantısı için yaklaşık 40 baz puanlık faiz indirimi fiyatladığı belirtildi. Piyasanın yıl sonuna kadar fiyatladığı toplam faiz indirimi ise yaklaşık 170 baz puan seviyesinde.

HSBC Economics, TCMB'nin faiz indirimlerine eylül ayında yeniden başlamasını ve bir hafta vadeli repo faizinin 2026 sonunda yüzde 34'e kadar gerilemesini bekliyor.

2027 için yüzde 20 faiz tahmini

HSBC'nin uzun vadeli tahminleri ise çok daha güçlü bir parasal gevşemeye işaret ediyor. Banka, olumlu görünümün devam etmesi halinde 2027 sonunda enflasyonun yüzde 15'e, politika faizinin ise yüzde 20'ye kadar gerileyebileceğini öngörüyor.

HSBC stratejistleri, bu tahminlerin gerçekleşmesi halinde hem TL cinsi tahvillerde hem de OIS eğrisinde önemli bir ralli potansiyeli oluşabileceğini belirtti. Bununla birlikte banka, 10 Eylül'de yeni bir parasal gevşeme döngüsünün başlamasının TCMB açısından aşılması daha yüksek bir eşik olduğuna dikkat çekti.