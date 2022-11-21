İkinci nükleer santral için Rosatom ile görüşmeler başlama aşamasında

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Sinop'ta inşa edilecek ikinci nükleer enerji santralinin yapımı için Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (Rosatom) ile görüşmelere başlama aşamasına gelindiğini bildirdi.

Bayraktar, Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen 12. Uluslararası Nükleer Enerji Fuarı "Atomexpo 2022"de, Türkiye'nin gelecek 30 yıl için enerjide önemli hedefleri bulunduğunu söyledi.

Nükleer enerjinin karbon emisyonlarını azaltma konusunda önemli bir kaynak olduğunu ifade eden Bayraktar, "İlk tahminlerimize göre en az 16 ila 20 reaktöre ihtiyacımız var ya da Akkuyu NGS'ye ek olarak, yüzyılın başında karbon nötr bir ekonomi olmak için 12 ila 16 reaktöre ihtiyacımız var." dedi.

Sinop'ta inşa edilecek ikinci nükleer enerji santraline ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, "Sinop için görüşmelere gelince, bu önce Japon hükümetiyle başladı ve şimdi Akkuyu NGS'deki ortağımız Rosatom ile görüşmelere başlama aşamasındayız. Ana fikir, yine nükleere ihtiyacımız olduğu ve bunu daha rekabetçi hale getirmemiz gerektiği. Akkuyu önümüzde harika bir örnek oldu. Çok şey öğrendik." diye konuştu.

Bayraktar, yeni dönemde nükleer enerjide Güney Kore ve ABD'li şirketlerle görüşmelere başlandığını ve üçüncü santral için de Çin hükümetiyle temas halinde olunduğunu aktardı.

Rusya'nın nükleer santral inşaatında Türkiye öncelikli

Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev de son dönemde yaşanan küresel siyasi gelişmelerin enerji sektörünü olumsuz etkilediğini belirterek, daha önce bin metreküpü 200 dolar olan doğal gazın fiyatının, şu an 4 bin dolar seviyelerine çıktığını söyledi.

Son dönemde dünyada nükleer enerjiye yönelimin giderek arttığını vurgulayan Lihaçev, başta Fransa ve Almanya olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin nükleer santrallere yeniden önem vermeye başladığını kaydetti.

Lihaçev, nükleer enerji sektörünün yeni bir dönüşümün eşiğinde olduğuna dikkati çekerek, Rusya'nın nükleer santral inşaatında Türkiye, Bangladeş, Macaristan, Mısır ve Afrika ülkelerine öncelik verdiğini ifade etti.