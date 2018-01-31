İlaçta kur farkı etkisi yüzde 15'e çekildi

31 Ocak 2018

Canan SAKARYA

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, ilaç fiyat güncellemesi nedeniyle eczanelerin stoklarında olduğu halde başta kanser ilaçları olmak üzere ilaç satışı yapmadıkları yönünde vatandaştan gelen şikayetlere ilişkin olarak eczaneleri uyardı. “İlaç eksiğimiz yok, fiyat farkından yararlanmak için satmayanların canlarını yakacağız, kapatmaya kadar gider” diyen Demircan, yeni ilaç fiyatları konusunda da firmalarla anlaşmaya varıldığını açıkladı.

İlaç fiyatında uzlaşma sağlandı

İlaç zammı konusunda firmalarla yapılan görüşmeler hakkında bilgi veren Sağlık Bakanı Demircan, yüzde 70 olan kur farkı etkisinin ilaç firmalarının karlarından feragat ederek yüzde 15 olarak uygulanacağını açıkladı. Demircan, ilaç fiyat güncellemesi nedeniyle bazı kanser ilaçlarının bulunamadığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, şunları söyledi:

“Eğer bir vatandaşımız gittiğinde eczane ilaç olduğu halde ‘yok’ diyorsa ya da deposunda ilaç var da satmıyorsa bunu biliyoruz. Bizim ilaç takip sistemimiz bir kutu ilacın hangi eczanede hangi depoda olduğunu takibine imkan veriyor. Buna rağmen vatandaşa ‘yok’ deniyorsa ilaç fiyatlarında artışı bekliyorlarsa vay hallerine. Biz ilaç fiyatlarında bir ayarlama yapmak zorundayız, vakti geldi ama sırf bunun için satmıyorsa bu doğru olmaz.”

Demircan, ilaç firmalarıyla fiyatlarda yapılacak artış konusunda uzlaşma sağlandığını belirterek, “İlaç fiyatlarını ayarlamak zorundayız. Daha önce yapılmış anlaşma gereği uygulama günümüz kur artışının yüzde 70’i. Bu sene yüzde 70 uygulaması yüksek. İlaç firmalarıyla görüştük. Ülke meselesi dedik, onlar da düşürmeye razı oldular. Yüzde 15 yansıyor dövize. Şu anda 2,60 euro. İç pazarı koruyan bir sistem. Onlar da biraz karlarından vazgeçtiler anlaşmaya varıldı” dedi.

Acil servislere ‘akşam polikliniği’ formülü

Sağlık Bakanı Demircan, hastanelerin acil servislerinde yaşanan krizin çözülmesi için ‘akşam polikliniği’ formülü üzerinde çalıştıklarını belirterek, bu çalışmaya ilişkin şu bilgiyi verdi:

“Mevsim nedeniyle acillerde yoğunluk var. Vatandaş kolaylıkla çözeceği pek çok sorunu acillere giderek çözmeye alıştı. Gün içinde işini hallediyor akşam evine giderken acilde de rahatsızlığı varsa onu gösteriyor. Vatandaş ‘ben acilim’ diyerek gelmişse ona bakacağız. Onun için triaj dediğimiz bir yöntem uyguluyoruz. Hiç beklemeden hemen müdahale edilmesi gereken hastalara kırmızı triaj diyoruz. Bekleyebilir ama mutlaka müdahale edilmesi gerekenlere sarı triaj, daha basit rahatsızlığı olanlar yeşil triajda. Bizim sorunumuz yeşil triajda. Bunu da çözmemiz lazım. Bunun için gündüz poliklinik sayımız bu işi çözmüyorsa, o gün poliklinik yapanların bir kısmını akşam polikliniğe kaydırabiliriz.”

Demircan, yaşanan hekim, hemşire ve personel sıkıntısının ise nisan ayında yapacakları alımlarla çözüleceğini böylece acillerde de rahatlama sağlanacağını söyledi.