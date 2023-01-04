İlk evini alacaklara ayrıcalık tanınıyor! Orta Gelirliye Konut Projesi bugün açıklanıyor

Orta gelirliler için başlatılan yeni konut kampanyası son şeklini aldı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum bugün saat 10'da proje ile ilgili açıklama yapacağını duyurdu.

Konut kredi faizleri yüzde 1'in altında tutulacak

Orta gelirliye konut kampanyasında uygulanacak kredi faiz oranlarına ilişkin açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Kredi oranları yüzde 1'in altında olacak. İki bakanlık olarak konut fiyatlarına yönelik tedbir alıyoruz. Bizim amacımız birincisi konut edinilmesini sağlamak, ikincisi haftaya salı günü açıklayacağımız KGF paketimizle konut üretimi yapanları desteklemek. kampanya oldukça güçlü olacak." dedi.

Kaç yıl taksit ödenecek?

Orta Gelirliye Sosyal Konut prejesinde kredi faizinin ödeme süresinin uzun tutulması gündemde. Açıklanacak kampanya ile birlikte 15 yıl taksit imkanının da sunulması bekleniyor.

İlk kez ev alacaklara ayrıcalık tanınacak

Kampanyanın hedeflerinden biri, ihtiyaç sahiplerini ev sahibi yapmak. Bu kapsamda, İlk kez ev sahibi olacaklara ayrıcalık tanınacağı belirtiliyor.

Bunun için de sosyal konut projesinde olduğu gibi, gelir sınırı şartı belirlenmesi bekleniyor.

Kredi garanti fonu ile devreye giren kefalet sistemi nedir?

Kredi Garanti Fonu'ndan bugüne kadar kurumlara ve şirketlere sağlanan kefaletin, bireysel ayağının başlaması da gündemde.

Bu kampanyadan faydalanacaklar için bir kefalet sisteminin kredi garanti fonu ile devreye girmesi bekleniyor.

Kefalet güvence sağlama amacına yönelik sözleşmeler arasında yer alır. Kefalet sözleşmesinin tarafları alacaklı ve kefildir. Başka bir deyişle, alacaklı ile kefil arasında kurulan kefalet sözleşmesine borçlu, yabancıdır: borçlu ile alacaklı arasındaki hukuki sözleşmeden farklı bir sözleşmedir.