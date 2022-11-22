İlk global metaverse hibesi alan şirket oldu

Yaklaşık 3 milyar TL büyüklüğündeki Game Maker Fonu, The Sandbox Metaverse üzerinde kullanıcıların yoğun etkileşimli deneyim yaşayabilmesi için oluşturulmuş, metaverse tabanlı oyun ekosistemini destekleyen bir fon olarak tanımlanıyor.

UGC90 CEO’su Burak Günsev yatırım desteğini ile ilgili olarak “Sanal dünyalardaki geleceğin inşasının henüz başındayız. Tamamı Türk geliştiricilerden oluşan ekibimiz, kuruluşumuzun üzerinden geçen kısa sürede dünyanın en büyük metaverse platformları ile yaptığımız iş birliği ile ülkemizdeki blokzincir ve NFT ekosistemi girişimcileri için önemli bir yolu açtığımıza inanıyoruz” dedi.