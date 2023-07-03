İmalat PMI’da yatay seyir sürüyor

İmalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) haziranda bir önceki aya göre değişim kaydetmeyerek 51,5 değerini aldı ve sektörde toparlanmanın sürdüğünü gösterdi.

İmalat PMI, mayıs ayında da değişim göstermeyerek 51,5 düzeyinde kalmıştı.

Üretim dördüncü ayda da yükselerek iki yılın zirvesine yaklaştı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) için S&P Global tarafından derlenen imalat PMI, mayısta da 51,5 değerini almıştı.

Üretim artışı üst üste dördüncü ayda da yükselerek Temmuz 2021’den bu yana görülen en hızlı seviyede gerçekleşti.

Üretim alt endeksi yükseldi

Şirketler üretimdeki artışı talepteki iyileşmenin yanı sıra şubatta gerçekleşen yıkıcı depremin ardından görülen toparlanma ve seçim döneminin ardından faaliyetin artmasına da bağladı.

Üretim alt endeksi haziran ayında 52’den 53.4’e yükseldi.

PMI verilerini değerlendiren S&P Global Ekonomi Direktörü Andrew Harker “İmalat sektöründeki üretim haziranda iyi seviyede yükseldi ve mali üretim talebin artmasıyla bir bütün olarak yılın ilk yarısını olumlu yerde bitirdi. Öte yandan, şirketler TL’deki değer kaybı ile mücadele etmeye devam etti. Bu zayıflık yeni siparişlerde büyümeyi kısıtladı ve enflasyon kaynaklı baskılarda görülen hafiflemenin ani bir şekilde durmasına neden oldu” dedi.

Harker, “Daha olumlu bir gelişme ise üreticilerin istihdam oranlarını ve satın alma faaliyetlerini artırmaya devam etmelerinin yılın ikinci yarısına yönelik beklentiler konusunda iyimser kaldıklarına işaret etmesi oldu” dedi.