İmalat sektörüne OKA ve KOSGEB desteği  

Başkan Murzioğlu, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı iş birliğinde hazırlanan finansman destek programının Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonluğunda yürütüldüğünü söyledi.

Finansman destek programı ile KOBİ’lerin finansman ihtiyacının karşılanması ve bölgede yatırım hareketi başlatılmasının hedeflendiğini belirten Murzioğlu, “Programın genel amacı, TR83 Bölgesinde imalat sanayinin rekabet gücünün geliştirilmesidir.

Programın özel amacı ise, TR83 Bölgesinde imalat sanayinde öne çıkan sektörlerin katma değerli üretim, uluslararasılaşma, genç istihdamı ve yeşil dönüşüm odağında rekabetçiliğinin artırılmasıdır” dedi.

Programa KAYS üzerinden son başvuru tarihinin 10 Mart 2023 günü saat 18.00’a kadar olduğunu belirten Murzioğlu, taahhütnamenin de 17 Mart 2023 günü saat 18.00’a kadar verilmesi gerektiğini sözlerine ekledi. Murzioğlu, program hakkında detaylı bilgiye ise, https://oka. ka.gov.tr/destekler/basvurabileceklerim linkinden ulaşılabileceği bilgisini verdi.