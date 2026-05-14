İngiltere ekonomisi mart ayında yüzde 0,3 büyüme kaydetti

Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) tarafından yayımlanan verilere göre, Orta Doğu'da devam eden gerilimin ilk tam ayında İngiltere ekonomisi beklentilerin üzerinde performans sergiledi. Mart ayı gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) verisi yüzde 0,3 oranında artış gösterdi. Piyasa beklentileri, ekonominin mart ayında yüzde 0,2 oranında daralacağı yönündeydi.

ONS, şubat ayı büyüme verisini yüzde 0,5'ten yüzde 0,4'e, ocak ayı verisini ise yüzde 0,1'den yüzde 0'a revize etti. 2026 yılının ilk çeyreğinde toplam büyüme oranı yüzde 0,6 olarak kayıtlara geçti. Bu rakam, 2025 yılının son çeyreğinde kaydedilen yüzde 0,1'lik büyüme verisinin üzerinde gerçekleşti.

Orta Doğu gerilimi ve İngiltere ekonomisi performans verileri

Şubat ayının sonunda başlayan İran savaşı nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın kapanması ve enerji fiyatlarındaki artışa rağmen, ekonomik faaliyetlerin öngörülenden daha az etkilendiği görüldü. Artan akaryakıt ve doğal gaz maliyetleri, mart ayı boyunca işletme ve tüketici harcamaları üzerinde baskı oluşturmuştu. Ancak güncel veriler, İngiltere ekonomisi genelinde ivmenin korunduğuna işaret etti.

Satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri, nisan ayında imalat üretimi ve hizmet sektörü çıktılarındaki artışla iş dünyasındaki hareketliliğin sürdüğünü doğruladı. Perakende satışlar, mart ayında akaryakıt maliyetlerindeki artış hariç tutulduğunda dahi yükselişini sürdürdü. Ekonomi çevreleri, hanehalkının ilerleyen dönemdeki fiyat artışı beklentisiyle harcamalarını öne çekmiş olabileceğini değerlendirdi.

İmalat ve hizmet sektöründe üretim artışı

Sektörel bazda incelendiğinde, imalat sanayi üretimi ve hizmetler grubunun büyümedeki ana taşıyıcılar olduğu görüldü. ONS raporuna göre, sanayi kollarındaki üretim hacmi şubat ayındaki ivmesini mart dönemine de taşıdı. İşletmelerin enerji arzındaki olası aksamalara karşı stoklama eğilimine girmesi, üretim rakamlarını destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Milli Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü uzmanları, enerji şokunun etkilerinin henüz tam olarak verilere yansımamış olabileceği konusunda uyardı. Girdi fiyatlarındaki enflasyonun keskin bir şekilde artması ve iş ilanlarındaki düşüş, talep koşullarının önümüzdeki dönemde yumuşayabileceğine dair sinyaller verdi. Şirketlerin yatırım iştahındaki değişim, yılın ikinci çeyreğine ilişkin beklentileri şekillendirecek.

Enflasyon artışı ve para politikası riskleri

İngiltere Merkez Bankası (BoE), Orta Doğu kaynaklı jeopolitik risklerin enflasyon üzerindeki etkilerini izlemeye devam ediyor. Mart ayında enflasyon oranı, akaryakıt fiyatlarındaki son üç yılın en büyük yükselişiyle birlikte yüzde 3'ten yüzde 3,3'e ulaştı. Banka yetkilileri, enerji arz şokunun gelir artışını yavaşlatabileceği ve tedarik zincirlerini bozabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Yüksek enflasyonun kalıcı hale gelmesi durumunda, önümüzdeki aylarda faiz oranlarının artırılabileceğine dair öngörüler güçlendi. Banka bünyesindeki araştırmacılar, enerji maliyetlerindeki artışın GSYH büyümesi üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti.



Mart ayı verileri, İngiltere ekonomisi için dirençli bir tablo çizse de yüksek maliyet yapısının ve sıkı para politikası beklentilerinin uzun vadeli büyüme trendini belirleyeceği öngörülüyor.