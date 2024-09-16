İngiltere’de konut fiyatları ağustos ayında arttı

Rightmove verilerine göre, İngiltere’de Ağustos ayında konut fiyatları yeniden yükseldi. İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) faiz oranlarını üç yılın ardından ilk kez düşürmesi ve Temmuz ayında yapılan seçimlerle sağlanan siyasi istikrar, Eylül ayında konut piyasasının yeniden ivme kazanmasına katkıda bulundu.

Rightmove, Ağustos ayında yaşanan yüzde 1,5'lik sert düşüşün ardından Eylül ayında ortalama konut satış fiyatlarının yüzde 0,8 oranında arttığını açıkladı. Bu artış, 2016'dan bu yana Eylül aylarında kaydedilen en büyük artış olarak dikkat çekti. İstenen konut fiyatları, yıllık bazda yüzde 1,2 artarak 370.759 pounda ulaştı.

Rightmove’un Emlak Bilimi Direktörü Tim Bannister, piyasanın yeni hükümet ve BoE'nin faiz indirimi ile canlandığını belirtti. Ancak Bannister, ikinci bir faiz indiriminin zamanlaması ve Ekim ayında yapılacak Sonbahar Bildirisi'ndeki potansiyel ekonomik kararlar gibi faktörlerin hala belirsizlik taşıdığını vurguladı.

Anket sonuçlarına göre, düşük borçlanma maliyetlerinin alıcı talebini artırmasıyla, alıcı ve satıcılar arasındaki anlaşmaya varılan satışlar bir önceki yıla göre yüzde 27 artış gösterdi. Ortalama beş yıllık sabit mortgage oranı ise yüzde 4,67’ye gerilerken, bu oran Temmuz 2023’te yüzde 6,11 seviyelerindeydi.