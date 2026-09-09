İnşaat maliyetleri temmuzda katlandı: En yüksek artış işçilikte

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TÜİK'in Temmuz 2026'ya ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerine göre, inşaat maliyetleri temmuzda bir önceki aya göre yüzde 1,15, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,33 arttı.

İşçilikte yükseliş yüzde 30'u aştı

Maliyetlerin iki ana kalemine bakıldığında aylık bazda malzeme fiyatları yüzde 1,28, işçilik maliyetleri yüzde 0,92 yükseldi. Yıllık bazda ise işçilikteki artış daha belirgin oldu. Malzeme maliyetleri yüzde 27,13 artarken işçilik maliyetlerindeki yükseliş yüzde 30,51'e ulaştı.

Bina inşaatında maliyet yüzde 28,37 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi temmuzda aylık yüzde 1,08, yıllık yüzde 28,37 yükseldi. Bina inşaatında malzeme maliyetleri bir önceki aya göre yüzde 1,21, işçilik maliyetleri yüzde 0,86 arttı. Yıllık artış ise malzemede yüzde 27,34, işçilikte yüzde 30,19 olarak gerçekleşti.

Bina dışı yapılarda da en yüksek artış işçilikte

Bina dışı yapılarda maliyet artışı aylık yüzde 1,38, yıllık yüzde 28,19 oldu. Bu grupta malzeme maliyetleri aylık yüzde 1,49, işçilik yüzde 1,15 yükseldi. Yıllık bazda malzeme maliyetleri yüzde 26,50 artarken işçilikteki artış yüzde 31,65'e ulaştı.