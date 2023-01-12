İnşaat malzemeleri ihracatı geriledi

Yapı sektörünün dış ticaretteki nabzını tutan raporda, ihracatın bir önceki yılın kasım ayına oranla yüzde 5,8 gerilediği, ihraç edilen ürün miktarının da 4,04 milyon tonla 2022’nin en düşük seviyesinde kaldığı belirtildi.

Kasım ayında ortalama ihracat birim fiyatı ise 0,64 dolar/kg ile yılın en yüksek rakamı olarak gerçekleşti. 2021 yılı kasım ayında ortalama ihracat birim fiyatları 0,53 dolar/kg olurken 2022 yılı kasım ayında 0,64 dolar/kg seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca ortalama ihracat birim fiyatı bir önceki aya göre de yükseldi ve yılın en yüksek ortalama birim fiyatı olarak kayda geçti. İnşaat malzemeleri ihracatı yılın son çeyreğinde değer kaybetmeye başladı.

Kasım 2022 ihracat performansına bağlı olarak yıllık (son 12 aylık) ihracat kasım ayında 34,1 milyar dolara geriledi. İhracat miktarı 58,73 milyon tona inerken, ortalama ihracat birim fiyatı da yıllık 0,58 dolar/kg şeklinde gerçekleşti.