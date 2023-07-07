IPhone turizminin sonunu 'harç' getirdi
Son dönemde ucuz iPhone almak için tercih edilen Gürcistan'dan telefon ticaretine sınırlama geldi. Telefonlardan alınan 6 bin liralık harç miktarı 20 bin liraya yükseldi. Karar ile birlikte Iphone turizminin de sonu gelmiş oldu.
Türkiye’de cep telefonlarından alınan yüksek vergileri nedeniyle çok sayıda kişi yurt dışından telefon getirip kaydettirmeyi veya Gürcistan gibi pasaportsuz girilebilen ülkelere gidip telefon aldıktan sonra IMEI kaydı yapmayı tercih ediyordu.
Bu kararla birlikte ucuz cep telefonlarını yurt dışından getirip IMEI kaydı yaptırmak, 20 bin TL’lik tutar nedeniyle daha pahalıya gelecek.
Bu her yıl 1 milyona yakın yurtdışından getirilen iPhone telefonlarının kayıt işlemini adeta imkansız hale getiriyor. Halen Türkiye’de 61 bin 450 liraya satılan 250 GB iPhone 14 Pro Max telefon yurtdışında bin 300 dolara satılıyor. 20 bin liralık imei kayıtla birlikte fiyat yurtdışı seviyesine çekilmiş oldu.