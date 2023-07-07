IPhone turizminin sonunu 'harç' getirdi

Türkiye’de cep telefonlarından alınan yüksek vergileri nedeniyle çok sayıda kişi yurt dışından telefon getirip kaydettirmeyi veya Gürcistan gibi pasaportsuz girilebilen ülkelere gidip telefon aldıktan sonra IMEI kaydı yapmayı tercih ediyordu.

Bu kararla birlikte ucuz cep telefonlarını yurt dışından getirip IMEI kaydı yaptırmak, 20 bin TL’lik tutar nedeniyle daha pahalıya gelecek.

Bu her yıl 1 milyona yakın yurtdışından getirilen iPhone telefonlarının kayıt işlemini adeta imkansız hale getiriyor. Halen Türkiye’de 61 bin 450 liraya satılan 250 GB iPhone 14 Pro Max telefon yurtdışında bin 300 dolara satılıyor. 20 bin liralık imei kayıtla birlikte fiyat yurtdışı seviyesine çekilmiş oldu.