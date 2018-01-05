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İran’dan cam ithalatında koruma kaldırıldı

Ekonomi Bakanlığı, İran menşeli çerçevesiz cam ayna ithalatında uygulanan korunma önlemini yürürlükten kaldırdı.

İran’dan cam ithalatında koruma kaldırıldı
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ANKARA(DÜNYA)-Ekonomi Bakanlığı, İthalatta Korunma Önlemleri kapsamında İran menşeli 7009.91 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu (GTİP) çerçevesiz cam ayna ithalatında uygulanan korunma önlemini yürürlükten kaldırdı.

İran menşeli çerçevesiz cam ayna ithalatına ilişkin önlemin kaldırılması kararı, toplantıya katılan üyelerin oy birliğiyle alındı.

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