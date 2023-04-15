İş Bankası’ndan KOBİ’lerin GES yatırımlarına destek

KOBİ’ler isbank.com.tr üzerinden ulaşılan bir panelle konum, fatura ve tesis bilgilerini girerek çatı, cephe ve arazi tipi lisanssız GES yatırımları için ücretsiz ön fizibilite raporu çıkarabiliyor. Raporda, KOBİ’lerin GES yatırımı yapmaları halinde elektrik faturalarından elde edecekleri tasarruf tutarı ve yatırımların ne kadar zamanda amorti edilebileceği hesaplanıyor.

İş Bankası’nın KOBİ’lerin elektrik giderlerini azaltmak için yapacakları öz tüketim amaçlı çatı, cephe ve arazi tipi GES yatırımlarının finansmanına yönelik sunduğu İş’te Güneş Kredisi için de yine panel üzerinden talep alınıyor.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı İzlem Erdem, gelecek nesillere karşı önemli sorumluluklar taşıdıklarının bilinciyle, çevresel sürdürülebilirliğe ilişkin alınması gereken aksiyonlara odaklanıp, müşterilerine çevreci çözümler sunduklarını vurguladı.