İş dünyası, Dijitaliz Buluşması'nda bir araya geldi

Etkinlikte sektörlerin gelecekte nasıl dönüşeceği ve buna ayak uydurmak için bugünden neleri değiştirmek gerektiğine odaklanılarak yol haritası belirlendi. Eczacıbaşı Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinliğe iş dünyasından da birçok isim katıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Bülent Eczacıbaşı, dijital çağın gereksinimlerini kavramak, buna yönelik ürünler, hizmetler ve yeni iş modelleri geliştirmek için dijital dönüşüm yolculuklarını 2018'de farklı bir anlayışla yeniden ele aldıklarını belirtti.

Eczacıbaşı, geçen kısa zamanda önemli ilerlemeler sağladıklarını, çok daha iyisini yapmak üzere büyük bir çabayla gayret göstermeye devam ettiklerini, bunun da herkes için umut verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Değişmek ve yenilenmek için denemek, yanılmaktan korkmamak, cesaretle tekrar denemekten başka bir yol yok görünüyor. Çünkü, dışarıdaki değişim hızı içeridekini aşarsa sonumuzun geleceğini biliyoruz. Yeni teknolojiler ve yeni iş yapış şekillerinin sunduğu eşsiz fırsatlardan yararlanmaya, tüm paydaşlarımız için fark ve değer yaratmaya devam edeceğiz."

"Yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz"

"Varlığımızı geleceğe taşımak ancak değişimin parçası isek mümkün olabiliyor." diyen Eczacıbaşı Topluluğu Dijital Dönüşüm Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Üyesi Esra Eczacıbaşı Coşkun da konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Topluluğumuzun en büyük gücünün, zamanın ruhuna göre kendisini yenileme becerisi olduğunu düşünüyorum. Zamanımızın ruhuna yön veren en önemli unsurlardan biri dijital dönüşüm. Dijital dönüşümü bütünsel olarak ele alıyoruz. Tüketiciyle buluştuğumuz ön yüzden arka planda süreçlerin verimliliğine, yeni iş modelleri geliştirmeden kültür değişimine kadar, 360 derece ve çok boyutlu bakmaya gayret ediyoruz. Kendimizi ve faaliyet gösterdiğimiz evreni daha iyi tanımaya, iyi örneklerden sürekli öğrenmeye çalışıyoruz."

Coşkun, 2018'de hayalini kurdukları pek çok proje hayata geçirdiklerini ifade ederek, "2022 itibarıyla dijital dönüşüm projelerinden elde ettiğimiz ek finansal katkı operasyonel karlılığımızın yüzde 6'sına ulaştı. 2025'e kadar yüzde 15'ine ulaşmasını öngörüyoruz, yatırımlarımızı artırarak sürdüreceğiz. Artan cirolar, karlılıklar, pazar payları elbette son derece değerli. Ancak daha da değerlisi, dijital araçların sunduğu imkanlarla daima genç ve yenilikçi bir marka olarak paydaşlarımıza sunduğumuz deneyim. Bununla da gurur duyuyoruz." değerlendirmesini yaptı.

"Başarımızınn arkasındaki en önemli etken kurum kültürü"

Açılışın ardından düzenlenen panellerde ise iş dünyasından önemli isimler deneyimlerini, dijitalleşmeyle ilgili görüşlerini, öngörülerini katılımcılarla paylaştı. Bu kapsamda etkinliğe çevrim içi olarak katılan Hepsiburada Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Hanzade Doğan da girişimcilik hikayesini anlattı. Doğan, Hepsiburada'nın kuruluşuna ilişkin bilgi vererek, şöyle devam etti:

"Dijitalleşmeye öncülük etme misyonuyla kurduk şirketi. Bugün baktığımızda da Hepsiburada grubu ödeme sistemlerinden lojistiğe kadar 100 bin satıcının işlem yaptığı, aynı zamanda kendi perakende faaliyetlerini gösteren büyük bir ekosistemi yönetiyor ve geldiğimiz yerden gurur duyuyorum ama önümüzdeki yolculuktan daha fazla heyecan duyuyorum."

Bu başarının arkasındaki en önemli etkenin kurum kültürü olduğunu dile getiren Doğan,"Ben hep şöyle bir örnek veririm; doğru teknolojiniz, satış ağınız yoksa, pazarlamanız yetersizse, oraya kaynak ayırıp o sorunu çok kısa sürede çözebilirsiniz. Ancak kurum kültürü olarak doğru bir kültüre sahip değilseniz oraya milyar da verseniz bugünden yarına o kültür değişmez. Biz girişimci bir şirketiz. Başarıda kültür en önemli etken." şeklinde konuştu.

"Bu yolculuk bitmiyor"

Ford Otosan Dijital Ürünler ve Servisler Lideri (CDO) Hayriye Karadeniz de konuşmasında CDO'nun aslında bir orkestrasyon şefi olduğunu söyledi.

Karadeniz, gelecekte başarılı olmak ve de hem çalışanların hem de müşterilerin beklentilerini karşılamak için organizasyonlarda böyle bir orkestrasyon şefine ihtiyaç olduğunu aktardı.

Dijital dönüşümün tek başına bir strateji olmadığını aktaran Karadeniz, Ford Otosan'ın dijital dönüşüm yolculuğuna ilişkin bilgi verdi.

Karadeniz, dönüşümü aslında sadece dijital dönüşüm diyerek ele almadıklarını, bütünsel dönüşüm yolculuklarının yıllar içinde sürekli geliştiğini aktararak, "Şu anda Ford Otosan mühendisliğinden üretimine, tedarik zincirinden diğer tüm alanlarına kadar dijital olarak dönüşmüş durumda. Yaklaşık 550 tane çevik takım var organizasyonda. Bunun 50'si de benim liderliğinde bulunduğum dijital platformlar içinde. Bu yolculuk bitmiyor. Şimdi de zaten önceden başladığımız sürdürülebilirlik yolculuğu bu değişim ve dönüşümün bir parçası oluyor" dedi.

Etkinlik, panellerin ardından düzenlenen "Dijitaliz Ödül Töreni"nde topluluğun başarılı dijital projeleri, uygulamaları ve süreçlerinin ödüllendirilmesiyle sona erdi.