İş dünyası güçlü tebdir bekliyor

23 Mayıs 2018

Dolar bugün rekorunu 4.9270'e çıkardı. İş dünyası temsilcileri, meydana gelen oynaklığın ekonominin gerçeklerini yansıtmadığını söyleseler de güçlü bir tedbir alınması konusunda hem fikir.

Dolardaki sert hareketin devam etmesi üzerine açıklama yapan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Ekonomi yönetimimizden piyasaları rahatlatacak ve yükseliş trendini tersine çevirecek güçlü tedbirleri ivedilikle bekliyoruz" dedi.

Twitter hesabından değerlendirmede bulunan Hisarcıklıoğlu, şirket bilançoları ve enflasyon üzerinde ciddi bir risk oluşturan kur artışlarının, piyasalarda paniğe yol açmadan yönetilmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı. TOBB Başkanı, "Ekonomi yönetimimizden piyasaları rahatlatacak ve yükseliş trendini tersine çevirecek güçlü tedbirleri ivedilikle bekliyoruz. Türkiye ekonomisi bu tür çalkantılara karşı mukavemetlidir. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya, iş ve aş üretmeye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye’ye yatırım yapanlar her zaman kazandı, yine kazanacaktır" açıklamasını yaptı.

TİM: Kur artışını ihracata katkı olarak görmüyoruz

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, piyasalardaki hareketlilik ilgili değerlendirmelerde bulundu. Büyükekşi, Merkez Bankası'nın ve hükümetin gerekli tedbirleri alması gerektiğini ifade etti.

Büyükekşi, Bloomberg HT canlı yayınında yaptığı açıklamada, mevcut kur seviyesinin gerçekçi olmadığını belirterek Büyükekşi reel sektörün etkilenmemesi için adım atılması gerektiğini vurguladı.

Büyükekşi "İhracatçı açısından bakılırsa dünyada talep sürüyor. Bugün itibariyle ihracatımızda yüzde 12 artış var. Cari açığı kontrol etmek için döviz ihtiyacı var, bunu sağlamak için üretici firmaların ihracat yapması lazım. Biz geçen yıldan beri tüm firmaları ihracatçı olmaya davet ediyoruz. Kur artışını da ihracata katkı olarak görmüyoruz tam tersi ekonominin gerektirdiği kur bizim açımızdan daha önemli. İhracatın artışı katma değer, inovasyon, tasarım ve markayla olmalı" dedi.

"Mutlaka devreye girilmeli"

TİM Başkanı Büyükekşi, "Ekonominin düzene girmesi için volatilitenin bir an önce azaltılması için bir yandan MB'nin, bir yandan hükümetimizin gerekli tedbirleri almasını bekliyoruz. Piyasa çık sığ, bu sığ piyasada volatilite yüksek oluyor. Reel sektörün etkilenmesinin bertaraf edilmesi için mutlaka devreye girilmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

İTO: Hepimize sabır ve sükunet gerek

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, dövizde son günlerde meydana gelen aşırı dalgalanma için, “Reel sektörün kısa vadeli döviz açık pozisyonu yokken ve öncü göstergeler pozitif sinyal veriyorken, bu dalgalanmanın piyasa gereklerine uymadığı açık. Daha bugün Dünya Bankası büyük bir yatırım projesi için 600 milyon dolarlık yeni bir krediye onay verdi. Diğer bir şirketimiz kısa bir süre önce yapılan halka arzla rekor bir yatırım aldı” dedi.

Avdagiç, şunları söyledi: “Vatandaşlarımızdan beklentimiz heyecana kapılıp yatırım kararlarında aceleci olmamalarıdır. Hepimize sükunet ve sabır gerek. Panik içinde olmadan toplumda oluşturulmak istenen psikolojik baskının sonlandırılmasına ihtiyacımız var. Bunu başarınca ekonomi yönetimi ve Merkez Bankası’nın atacağı adımlar kolaylaşacağı gibi, kullanacağı enstrümanlar da daha tesirli hale gelecektir.”

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