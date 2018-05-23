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Dolar 4.82 seviyelerine geriledi

4.92 zirvesinden dönen dolar/TL, Ekonomi Bakanı ve iş dünyası temsilcilerinin "Merkez Bankası'nın gerekli adımları atması gerektiği" mesajları sonrası geri çekilme gösterdi.

Dolar 4.82 seviyelerine geriledi
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Güne yükselişini sürdürerek başlayan ve 4.9270 ile tarihi rekorunu yenileyen dolar/TL, zirveden uzaklaşıyor. Ancak kurda günlük değer kaybı hala yüzde 3'ün üzerinde...

Kur, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin ve iş dünyası temsilcilerinin 'gerekli adımlar atılmalı' mesajları sonrası 4.82'li seviyelere doğru geriledi. Dolar/TL, saat 17:50 itibariyle 4.8556 seviyesinde yer aldı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, TL'nin değer kaybının reel makro ekonomik bir sebebe bağlanamayacağını belirterek, hareketin spekülatif olduğunu söyledi. "Şu anda kurun seviyesi anormal; kalıcı hasar henüz oluşmadı" diyen Zeybekci, "Para politikaları ile ilgili TL'nin değeri ile ilgili olması gereken şeyleri yapacak enstrümanlarımız da var. Bu tedbirleri alacak yetki ve sorumlulukları da var. Kurumlarımızın elinde yetkileri var. Yetkisi olanların yetkilerini kullanırken kendi sorumluluk alanları içinde kullanmalarının gerekliliğine inanıyorum" diye konuştu.

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