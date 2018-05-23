Büyükekşi: Gerekli tedbirler mutlaka alınmalı

23 Mayıs 2018

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, piyasalardaki hareketlilik ilgili değerlendirmelerde bulundu. Büyükekşi, Merkez Bankası'nın ve hükümetin gerekli tedbirleri alması gerektiğini ifade etti.

Büyükekşi, Bloomberg HT canlı yayınında yaptığı açıklamada, mevcut kur seviyesinin gerçekçi olmadığını belirterek Büyükekşi reel sektörün etkilenmemesi için adım atılması gerektiğini vurguladı.

"Kur artışını ihracata katkı olarak görmüyoruz"

Büyükekşi "İhracatçı açısından bakılırsa dünyada talep sürüyor. Bugün itibariyle ihracatımızda yüzde 12 artış var. Cari açığı kontrol etmek için döviz ihtiyacı var, bunu sağlamak için üretici firmaların ihracat yapması lazım. Biz geçen yıldan beri tüm firmaları ihracatçı olmaya davet ediyoruz. Kur artışını da ihracata katkı olarak görmüyoruz tam tersi ekonominin gerektirdiği kur bizim açımızdan daha önemli. İhracatın artışı katma değer, inovasyon, tasarım ve markayla olmalı" dedi.

"Mutlaka devreye girilmeli"

TİM Başkanı Büyükekşi, "Ekonominin düzene girmesi için volatilitenin bir an önce azaltılması için bir yandan MB'nin, bir yandan hükümetimizin gerekli tedbirleri almasını bekliyoruz. Piyasa çık sığ, bu sığ piyasada volatilite yüksek oluyor. Reel sektörün etkilenmesinin bertaraf edilmesi için mutlaka devreye girilmesi gerektiğini düşünüyoruz" diye konuştu.

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