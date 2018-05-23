Zeybekci'den MB'ye mesaj: Sorumluluklarını yerine getirmeli

23 Mayıs 2018

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, dövizdeki artış sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

Zeybekci, NTV canlı yayınında yaptığı değerlendirmede, "Türk lirasının değer kaybını bir reel makroekonomik nedene bağlamak mümkün değil. Bu yüzden spekülatif diyoruz. Para politikalarıyla yönlendirilmesi gereken bir alan. Para politikaları ile ilgili TL'nin değeri ile ilgili olması gereken şeyleri yapacak enstrümanlarımız da var. Bu tedbirleri alacak yetki ve sorumlulukları da var. Kurumlarımızın elinde yetkileri var. Yetkisi olanların yetkilerini kullanırken kendi sorumluluk alanları içinde kullanmalarının gerekliliğine inanıyorum. Yapılması gerekenlerin yapılması gerektiğinin altını çiziyorum ve destekliyorum. Para politikasının gereklerini cesaretle yapmamız lazım. Bunun da geciktirilmesinin Türk sanayisine, büyümesine makroekonomik performanslara faydası olmadığına inanıyorum. İlgili kurumlar Cumhurbaşkanı ya da Başbakanı konuya dahil etmeden sorumluluklarının gereğini yapmalı. Spekülatif değer kaybına müsaade etmeyeceğimizi göstermemiz lazım" dedi.

"Kalıcı hasar oluşmadı"

Bakan Zeybekci, "Şu anda kurun seviyesi anormal, kalıcı hasar henüz oluşmadı. Ekonomide ilk etkisi, enflasyonu yukarı çekmesi, faizlerin orta vadede kalıcı yukarı gitmesi riskleri olabilir. Henüz o noktaya gelinmedi" şeklinde konuştu.