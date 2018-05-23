TOBB Başkanı: Güçlü tedbirleri ivedilikle bekliyoruz

23 Mayıs 2018

Dolardaki sert hareketin devam etmesi üzerine bir açıklama da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan geldi. TOBB Başkanı, "Ekonomi yönetimimizden piyasaları rahatlatacak ve yükseliş trendini tersine çevirecek güçlü tedbirleri ivedilikle bekliyoruz" dedi.

Twitter hesabından değerlendirmede bulunan Hisarcıklıoğlu, şirket bilançoları ve enflasyon üzerinde ciddi bir risk oluşturan kur artışlarının, piyasalarda paniğe yol açmadan yönetilmesinin son derece önemli olduğunu vurguladı. TOBB Başkanı, "Ekonomi yönetimimizden piyasaları rahatlatacak ve yükseliş trendini tersine çevirecek güçlü tedbirleri ivedilikle bekliyoruz. Türkiye ekonomisi bu tür çalkantılara karşı mukavemetlidir. Hedeflerimiz doğrultusunda çalışmaya, iş ve aş üretmeye devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Türkiye’ye yatırım yapanlar her zaman kazandı, yine kazanacaktır" açıklamasını yaptı.

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