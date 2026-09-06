İş dünyası temsilcileri yeni OVP'yi değerlendirdi

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Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, yazılı açıklamasında, OVP'nin hazırlık sürecinde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen istişare toplantısına katılarak reel sektörün beklentilerini, sanayicilerin sahada karşılaştığı sorunları ve çözüm önerilerini aktarma imkanı bulduklarını bildirdi.

İş dünyasının görüşlerinin hazırlık sürecinde dikkate alınmasını ve sanayinin önceliklerinin OVP'ye yansımasını son derece değerli bulduklarını belirten Ardıç, "Sürdürülebilir büyümenin temeli, sanayinin üretim ve ihracat kapasitesidir. Bu bakımdan, büyümenin program dönemi boyunca kademeli olarak yüzde 3,3'ten yüzde 5'e yükselmesinin hedeflenmesini ve bu patikanın imalat sanayimizin üretim ve ihracat kapasitesini güçlendirecek politikalarla desteklenmesini son derece kıymetli buluyoruz." ifadesini kullandı.

Ardıç, programda sürdürülebilir büyümenin, beşeri ve fiziki altyapının geliştirilmesi, yeşil ve dijital dönüşümün hızlandırılması, Ar-Ge ve yenilik ekosisteminin güçlendirilmesi ve sanayide yüksek katma değerli dönüşümün desteklenmesi temelinde ele alınmasının önemli olduğunu vurgulayarak, bu bütüncül yaklaşımın, ülkenin büyüme modelini daha üretken, teknoloji yoğun ve ihracat odaklı güçlü bir yapıya taşıma iradesini yansıttığını kaydetti.

"İmalat Sanayii Güçlendirme Programı önemli katkı sağlayacak"

OVP'nin en önemli yeniliklerinden birini oluşturan İmalat Sanayii Güçlendirme Programı'nın, üretim kapasitesinin korunması, verimlilik ve teknoloji düzeyinin yükseltilmesi ve sanayinin küresel rekabet gücünün artırılması açısından son derece önemli bulduklarının altını çizen Ardıç, "Finansman, enerji, nitelikli iş gücü, yeşil ve dijital dönüşüm, ihracat ve kamu alımlarını kapsayan bu bütüncül yaklaşımın, sanayimizin ölçek kazanmasına önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz. Programın kapsadığı alanlar, sanayicilerimizin sahadaki öncelik ve ihtiyaçlarıyla da büyük ölçüde örtüşmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ardıç, OVP'nin ortaya koyduğu 2029'daki yüzde 5 büyüme, 450 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı ve tek haneli enflasyon hedeflerine ulaşmanın yolunun, sanayinin yatırım yapabilmesinden, mevcut üretim kapasitesinin korumasından ve küresel rekabet gücünü artırmasından geçtiğini kaydetti. Programın uygulama döneminde finansman, enerji, iş gücü ve yatırım ortamına ilişkin adımların eş zamanlı ve kararlı biçimde hayata geçirilmesinin önem arz ettiğini belirten Ardıç, şöyle devam etti:

"OVP'nin başarısı, açıklanan hedeflerin sanayi yatırımlarına, üretim kapasitesine, verimlilik artışına, teknolojik dönüşüme ve ihracata ne ölçüde yansıdığıyla değerlendirilecek. ASO olarak, programın hedeflerinin somut uygulama araçlarına dönüştürülmesi sürecinde ilgili kurumlarımızla işbirliği içerisinde katkı sunmaya hazırız."

"OVP'de ihtiyaçların karşılık bulmasını önemli görüyoruz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, 2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program'ın makroekonomik istikrarı güçlendirme, enflasyonla mücadelede kararlılık ve kamu maliyesinde disiplini esas alan yaklaşımıyla umut verici olduğunu belirtti.

Programın küresel belirsizliklerin, jeopolitik risklerin ve enerji fiyatlarındaki gelişmelerin Türkiye ekonomisine etkilerinin arttığı bir dönemde hazırlandığına dikkat çeken Baran, 3 yıllık ekonomik yol haritasının ortaya konulmasının iş dünyasının önünü görebilmesi açısından da önemli olduğuna işaret etti.

Baran, reel sektörün son dönemde en önemli gündemlerinden birinin finansmana erişim olduğunu değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"OVP'de bu konuda somut mekanizmaların açıklanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. İş dünyası olarak uzun süredir finansmana erişimin kolaylaştırılması, kredi kanallarının üretim, yatırım ve ihracata daha güçlü biçimde yönlendirilmesi ve özellikle KOBİ'lerimizin işletme sermayesi ihtiyaçlarının gözetilmesi gerektiğini dile getiriyoruz. Yeni OVP'de bu ihtiyaçların doğrudan karşılık bulmasını önemli görüyoruz. OVP'nin ortaya koyduğu hedeflerin, ülkenin geleceği açısından önemsiyoruz. Bundan sonraki süreçte belirleyici olan hedeflerin kararlılıkla uygulanması ve reform takviminin hayata geçirilmesi olacak."

Yatırıma ve girişimcilik ekosistemine katkı sağlanacak

Girişimci İş Kadınları Derneği (ANGİKAD) Yönetim Kurulu Başkanı Gözde Diker de OVP'nin küresel belirsizliklerin ve jeopolitik risklerin arttığı bir dönemde Türkiye ekonomisi açısından önemli bir yol haritası sunduğunu bildirdi.

Programda enflasyonla mücadele, sürdürülebilir büyüme, üretim, istihdam ve ihracata yönelik hedeflerin birlikte ele alınmasını değerli bulduklarına işaret eden Diker, "İş dünyası açısından öngörülebilirlik ve ekonomik istikrar, yatırım kararlarının ve uzun vadeli planlamanın temelini oluşturuyor. Programda ortaya konulan yaklaşımın üretime, yatırıma ve girişimcilik ekosistemine olumlu katkı sağlayacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Diker, kadın girişimcilerin ekonomik büyümenin güçlü bir parçası haline gelmesinin önemine işaret ederek, kadınların finansmana ve pazarlara erişiminin kolaylaştırılması, teknoloji, dijitalleşme, yeşil dönüşüm ve ihracat alanlarında daha fazla yer almalarının desteklenmesi gerektiğini kaydetti.