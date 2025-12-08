İş dünyası ve mali müşavirler: Enflasyon muhasebesi kaldırılmalı
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, MÜSİAD Başkanı Burhan Özdemir, ANGİAD Başkanı Ertuğrul Onat ve TÜRMOB Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız enflasyon muhasebesinin yeniden tasarlanması veya tamamen kaldırılmasını talep etti.
İş dünyası ve mali müşavirler, yıl sonuna günler kala enflasyon muhasebesi uygulamasının kaldırılmasını talep ediyor. Yüksek enflasyon dönemlerinde mali tabloların gerçeğe uygun sunulmasını sağlamak amacıyla varlık, yükümlülük, gelir ve giderlerin enflasyon etkilerine göre düzeltilmesini içeren enflasyon muhasebesi, 2023’te verilen kararla 2024 yılından itibaren yeniden uygulanmaya başlanmıştı. Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, yıl sonu bilançoları için önem arz eden enflasyon muhasebesi uygulamasının tamamen yürürlükten kaldırılacağı yönünde kamuoyunda beklenti oluştuğunu söyledi.
İşletmeler arası vergi adaletsizliğine neden oldu
Yıldız, enflasyon düzeltmesi uygulamasının, işletmelerin mali tablolarının güncel değerlere getirilmesi amacından ziyade bazı işletmelerde daha fazla, bazı işletmelerde ise daha az vergi ödenmesine yol açtığına dikkati çekti.
İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, enflasyon muhasebesi uygulamasının mevcut koşullarda yürürlüğe konulmamasının iş dünyası açısından bir rahatlama sağlayacağını ve böylece işletmeler için operasyonel yük, ek maliyet ve uyum karmaşasının ortadan kalkacağını vurguladı.
“KOBİ’ler için ağır yük”
Ankara Genç İş İnsanları Derneği (ANGİAD) Başkanı Ertuğrul Onat, yıl sonuna yaklaşırken enflasyon muhasebesi nedeniyle işletmelerin yaşadığı sıkıntıların belirgin hale geldiğini söyledi. Onat, “Öz sermaye yapısı zayıf olan KOBİ’lerimiz açısından bu durum daha da ağır yük oluşturmaktadır. İşletmelerimiz, reel bir gelir elde etmeden yalnızca enflasyonun muhasebe kalemleri üzerindeki etkisi nedeniyle vergi ödemek zorunda kalmaktadır” dedi.
MÜSİAD: Birçok sektörde maliyetleri artırdı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir enflasyon muhasebesinin şirketlerin hayatını kolaylaştırmak yerine, birçok sektörde maliyetleri artıran, belirsizlik doğuran ve vergi yükünü ağırlaştıran bir yapıya dönüştüğünü aktardı. Enflasyon muhasebesinin teoride şeffaflık sağlarken, uygulamada yatırım isteğini azalttığını, istihdam kaybı riskini artırdığını ve nakit akışını bozduğunu vurgulayan Özdemir, “Bu süreç yönetilemez değil fakat yönetilme biçimi değişmeye muhtaç. Uygulama, bu dönemde geçici olarak askıya alınabilir. KOBİ’ler için daha basit, ayrı bir model tasarlanabilir. Reel kar oluşturmayan kazançlarda vergi yükü kaldırılmalı. Düzenlemeler, iş dünyası ve meslek örgütleriyle ortak akılla tasarlanmalıdır” şeklinde konuştu.