İş dünyası ve mali müşavirler: Enflasyon muhasebesi kaldırılmalı

İş dünyası ve mali müşavir­ler, yıl sonuna günler ka­la enflasyon muhasebesi uygulamasının kaldırılması­nı talep ediyor. Yüksek enflas­yon dönemlerinde mali tablo­ların gerçeğe uygun sunulma­sını sağlamak amacıyla varlık, yükümlülük, gelir ve giderlerin enflasyon etkilerine göre dü­zeltilmesini içeren enflasyon muhasebesi, 2023’te verilen kararla 2024 yılından itibaren yeniden uygulanmaya başlan­mıştı. Türkiye Serbest Muha­sebeci Mali Müşavirler ve Ye­minli Mali Müşavirler Oda­ları Birliği (TÜRMOB) Genel Başkanı İrfan Hüseyin Yıldız, yıl sonu bilançoları için önem arz eden enflasyon muhasebe­si uygulamasının tamamen yü­rürlükten kaldırılacağı yönün­de kamuoyunda beklenti oluş­tuğunu söyledi.

İşletmeler arası vergi adaletsizliğine neden oldu

Yıldız, enflasyon düzeltme­si uygulamasının, işletmelerin mali tablolarının güncel değer­lere getirilmesi amacından zi­yade bazı işletmelerde daha faz­la, bazı işletmelerde ise daha az vergi ödenmesine yol açtığına dikkati çekti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, enflas­yon muhasebesi uygulaması­nın mevcut koşullarda yürürlü­ğe konulmamasının iş dünyası açısından bir rahatlama sağla­yacağını ve böylece işletmeler için operasyonel yük, ek maliyet ve uyum karmaşasının ortadan kalkacağını vurguladı.

“KOBİ’ler için ağır yük”

Ankara Genç İş İnsanları Derneği (ANGİAD) Başkanı Er­tuğrul Onat, yıl sonuna yaklaşır­ken enflasyon muhasebesi ne­deniyle işletmelerin yaşadığı sı­kıntıların belirgin hale geldiğini söyledi. Onat, “Öz sermaye yapı­sı zayıf olan KOBİ’lerimiz açı­sından bu durum daha da ağır yük oluşturmaktadır. İşletmele­rimiz, reel bir gelir elde etmeden yalnızca enflasyonun muhase­be kalemleri üzerindeki etkisi nedeniyle vergi ödemek zorun­da kalmaktadır” dedi.

MÜSİAD: Birçok sektörde maliyetleri artırdı

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir enflasyon muhasebesinin şirketlerin hayatını kolaylaştırmak yerine, birçok sektörde maliyetleri artıran, belirsizlik doğuran ve vergi yükünü ağırlaştıran bir yapıya dönüştüğünü aktardı. Enflasyon muhasebesinin teoride şeffaflık sağlarken, uygulamada yatırım isteğini azalttığını, istihdam kaybı riskini artırdığını ve nakit akışını bozduğunu vurgulayan Özdemir, “Bu süreç yönetilemez değil fakat yönetilme biçimi değişmeye muhtaç. Uygulama, bu dönemde geçici olarak askıya alınabilir. KOBİ’ler için daha basit, ayrı bir model tasarlanabilir. Reel kar oluşturmayan kazançlarda vergi yükü kaldırılmalı. Düzenlemeler, iş dünyası ve meslek örgütleriyle ortak akılla tasarlanmalıdır” şeklinde konuştu.