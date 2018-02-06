06 Şubat 2018

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, 2. Avrasya Ülkeleri Kamu İstihdam Kurumları Çalıştayı'nda açıklamalarda bulundu.

Sarıeroğlu, son yıllarda küresel ekonomik krizin yaşanmasının ardından bütün dünyada iş gücü piyasalarında çok ciddi değişim ve dönüşümler yaşandığını anımsatarak, "Bu süreçte iş gücü piyasalarımızın olumsuz etkilenmemesi adına bütüncül politikaların hayata geçirilmesi, bunların istişare edilmesi, hedeflere bağlı hareket edilmesi temel öncelik olarak önümüzde duruyor" ifadelerinde bulundu.

"Teşvik uygulamalarımızı asgari ücret sınırından çıkarıyoruz"

Yeni dönemde getirilecek düzenlemeler ve yeni gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulunan Sarıeroğlu, "Bu hafta itibariyle Meclis'e gönderilen yeni istihdam paketimizle birlikte yeni bir ivme kazanacağız. 2018 yılında işsizlik oranlarımızın tek haneli rakamlara indirilmesi birinci önceliğimiz. Kadınların, gençlerin, engelli kardeşlerimizin istihdam oranlarını arttırmak temel önceliklerimiz olarak belirlenmiş durumda. İstihdam teşviklerimizde yeni bir modeli uygulamaya koyduk, özel sektör ve STK'lar ile birlikte çalışacağız. Ayrıca istihdam teşviklerinin sürelerini arttırmış durumdayız. Teşvik uygulamalarımızı asgari ücret sınırından çıkarıyoruz. Prime esas kazancın üst limitiyle alakalı olarak sınırı belirlemiş durumdayız. Artık mesleki eğitimle alakalı olarak da yeni bir formata geçiyoruz" diye bilgilendirmede bulundu.

İşe giren gencin yetim aylığı kesilmeyecek

"Biz sadece koordinasyonu gerçekleştireceğiz, eğitimlerin içeriğinin hazırlanması tamamen iş verenlerimizin hazırlayacağız yeni bir format olacak" diyerek sözlerine devam eden Sarıeroğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Gençler bizim için çok önemli, bu konunda da çok radikal kararlarımızı Meclis'te torba kanuna koyduk. Genç kardeşlerimizin kendi ihtiyaç duyduğu alanda, kendilerinin belirledikleri yerde bir eğitim imkanına kavuşmasını sağlayacağız. 10 bin TL'ye kadar ulaşan bir kupon sistemi ile bize başvuracaklar, istedikleri şekilden eğitim almalarına imkan vermiş olacağız. Yine radikal bir bakış açısıyla gençlerimizin bundan sonra işe girdikleri zaman yetim aylıkları kesilmeyecek ve yeşil pasaportları iptal olmayacak. İnşallah vatandaşlarımızın hayatına dokunan bir vergi reformu gerçekleştireceğiz. Türkiye olarak reformlarımıza devam edeceğiz. 2018 yılı için birinci önceliğimiz istihdam konusu. Sadece rakamsal gelişme değil vatandaşlarımızın refahı da bizim için önemli."

Kaynak: İHA