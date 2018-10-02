"İşi iyi olan da endişeli, negatif havayı üstümüzden atmalıyız"

02 Ekim 2018

M. TEKİN ÇİÇEK

Gaziantep İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel, yaşanan son gelişmeler nedeniyle piyasalara negatif bir havanın hakim olduğunu söyleyerek, “Bunu işi iyi olanlarda da görüyoruz. Artık üstümüzden negatifliği atmalıyız” dedi.

DÜNYA Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ ve DÜNYA Gazetesi yazarlarından Uğur Civelek Gaziantep Genç İşadamları Derneği (GAGİAD) tarafından düzenlenen toplantıda ekonomi gündemine dair değerlendirmede bulundular. GAGİAD hizmet binasında düzenlenen toplantıya Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, GAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Bora Tezel ve GAGİAD üyeleri katıldı.

GAGİAD Başkanı Bora Tezel, artık kaynakların daha kıt olduğu bir döneme girdiğimizi, 2010-2014 yılları arasında yaşadığımız 'güzel günlerin' artık geride kaldığını söyledi.

“Ucuz kaynakla gelen aşırı tüketim, büyüyen cari açık ve bolca borç bize miras kaldı” diyen Tezel, "Hepimiz lüks ve rahat yaşamaya alıştık. Ama artık yeni koşullara ayak uydurmamız gerekiyor. Artık küresel ticareti destekleyen globalleşme yerine ticaret savaşları başladı. Açık sınırlar yerine artık dünyada yükselen duvarlar var. Güçlü ekonomik temellerimize rağmen ülke olarak sıkıntılı günler geçiriyoruz. Bir cephede FETÖ, bir cephede DEAŞ ve bir cephede PKK ile savaşan Türkiye şimdi uluslararası arenada bir takım savaşlar vermeye başladı. Bunun yanı sıra ekonomik savaşlar da veriyoruz" şeklinde konuştu.

Tezel, gelinen noktada iş dünyasının kafasında birçok soru işareti olduğunu kaydederek, "Türkiye’nin parlak geleceği ile ilgili pozitif düşüncelerimiz de bulunuyor. Elbette bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz ama bu sıkıntılardan da bir şeyler öğrenmemiz gerekiyor. Örneğin; ulusal ekonomimizin güçlenmesi, dışa bağımlılığımızın azaltılmasına, uluslararası politikaları tekrar gözden geçirmemize, tasarrufa önem vermemize vesile olmasını ümit ediyoruz. Piyasalarda çok fazla negatif duygu var. Bunu işi iyi olanlarda da görüyoruz. Artık bunu üzerimizden atmalıyız” dedi.

Ünverdi: Her krizden sonra Türkiye büyüdü

Toplantıda söz alan GSO Başkanı Adnan Ünverdi, yaşanan her krizden sonra Türkiye’nin büyüdüğünü söyleyerek, “Hemen yanı başımızda maalesef bir savaş var. Oradaki savaş bittiği zaman Gaziantep önceden olduğu gibi yine ülkemizin iki katı büyüme yaşayacak” dedi. “Önceden üretimimizin yüzde 60’ını iç piyasaya, yüzde 40’ını dış piyasaya gönderiyorduk” diyen Ünverdi, şunları kaydetti: “Şimdi bunu tersine çevirdik, eğilim de bu yönde. Firmalarımız yüzde 60-70 dış pazara, yüzde 30-40 iç pazara çalışıyor. Döviz girdisi sağlıyor ve kur riskini azaltıyorlar.”

Öte yandan Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer de konuşmasında DÜNYA Gazetesi’nin her zaman iş dünyasına destek verdiğini belirterek, iş dünyasının ayrılmaz bir parçası olarak tanımladığı DÜNYA ile gündemi takip ettiklerini söyledi.

Güldağ: Gaziantep barometre bir şehir



● DÜNYA Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Gaziantep’i dinlediğinde her zaman umutlarının yükseldiğini belirterek, “Gaziantep barometre bir şehir. Gaziantep’in gündeminin, üretiminin bir süre sonra Türkiye’ye de yansıdığını görüyoruz. Bunun için Gaziantep’in sanayi ve ticaretteki aktörlerini dinlemek her zaman son derece önemli” dedi. Dünyada yaşananların ticaret savaşının çok ötesinde olduğunu belirten Güldağ, şöyle devam etti: “Şu anda dünyanın ekonomik mimarisi değişiyor. Hem jeopolitik mimarisi hem küresel ekonomik mimari değişiyor. Bunun yarattığı bir türbülans var, bu türbülans da bir süre devam edecek. Dünya giderek daha kuralsız bir yer haline geliyor. Bu yeni döneme uygun olarak, ‘yap-işlet-devret’lerin mutlaka masaya yatırılması şart. Bunlar kur artışlarıyla devletin üzerine ciddi yük oluşturuyor.”

Civelek: Büyümede yapı değişikliği sancılı bir süreçtir

● İç pazara hitap eden firmalar arasında konkordato başvurusu yapanlara her gün bir yenisinin eklendiğini söyleyen DÜNYA Gazetesi yazarı Uğur Civelek, “Çünkü kaynak temininde, maliyet hesaplamada sıkıntılar var. Bankaların kredi mekanizması şu an için çalışmıyor. Umudumuz şu; açıklanan YEP ile beraber dışarıdan kaynak girişinin sağlanması ve kaynak bollaştıkça önce kurların arkasından enflasyon ve faizlerin gerilemesi ve kredi mekanizmasının çalışması” diye konuştu. Dış politik gelişmelerin ekonomiye etkilerini de değerlendiren Civelek, şunları kaydetti:

“Biz büyüdükçe cari açık veriyoruz. Önce bu yapıyı değiştirme zorunluluğumuz var. Madem bu sıkıntıları yaşayacağız, hiç olmazsa işe yarasın. Artık üreterek büyümemiz lazım. Büyüdükçe cari açık vermememiz gerekiyor. Hatta cari fazla veriyor olup borçları küçültmemiz lazım. Büyümede yapı değişikliği sancılı bir süreçtir. Ama mademki bu sıkıntıları çekeceğiz hiç olmazsa yapımızı daha sağlam yapmamız gerekir. Peki biz üreteceğiz de kime satacağız… Çözümün bir parçası da dış politikadır. Dış politika ekonomideki bazı engellerin aşılmasına cevap vermek zorunda. Bizim artık dış politikamızın kendi çıkarlarımızı gözetecek şekilde değişmesi lazım. Eğer dışarıdan para gelmezse, yastık altındakiler gün yüzüne çıkmazsa yeni açıklanan YEP’in derhal kaldırılması gerekiyor. Çünkü bu kaynak bulunsun diye tasarlanmış bir program ama içeriye oksijen taşıyacak kan hücrelerini yok eden türden. Eğer bu program kaynak girişi sağlamıyorsa acilen para politikalarının gevşetilmesi, piyasa kurallarının da dışına çıkarak Merkez Bankası’nın devreye sokulması ve bunun da mutlaka bugüne kadar kaçınılmış dış politika hamleleri ile desteklenmesi gerekir.”