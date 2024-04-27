İslam Kalkınma Bankası'ndan Türkiye'ye 120 milyon avro finansman

Bankadan yapılan açıklamada, İKB İcra Kurulu üyelerinin, Bankanın 2024 Yıllık Toplantısı'nın ilk gününde bir araya gelerek 418 milyon dolarlık finansmanı onayladığı belirtildi.

Toplantıda, Tacikistan Rogun Hidroelektrik Santrali'nin inşası için 150 milyon dolar, Benin'de gıda güvenliğini artıracak manyok projesi için 60,57 milyon avro, Fildişi Sahili'nde gıda güvenliği artırmak ve ekonomik büyümeyi sağlamak için manyok projesine 70,46 milyon avro, Türkiye'deki Nakkaş-Başakşehir Otoyolu Projesi'ne 120 milyon avro finansman sağlanmasına onay verildi.

Açıklamada, İKB Grubu'nun, üye ülkelerin refah arayışlarını ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmalarını desteklemek ve aynı zamanda gelecekteki kalkınma sorunlarına karşı dirençlerini güçlendirme konusunda her zaman kararlı olduğu ifade edildi.

İKB, 7 Aralık 1973'te aralarında Türkiye'nin de bulunduğu tamamı İslam Konferansı Örgütüne üye ülkeler tarafından kuruldu. Resmi olarak faaliyetlerine 20 Ekim 1975'te başlayan Banka, üye ülkeler ve Müslüman toplumların ekonomik kalkınma ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla faaliyet gösteriyor.