ABD'nin tarife bombardımanı sonrası artan küresel belirsizlikle yükselen on altın dün düşeşe geçmiş, buna paralel olarak da gram altın günü 4 bin 322 liradan tamamlamıştı. Bugün ise güne 4 bin 329 TL liradan başlayan gram altın, an itibarıyla 4 bin 323 TL'ye gerilerken, çeyrek altın 7 bin 252 liradan, cumhuriyet altını ise 29 bin 254 liradan işlem görüyor.

Analistler, ons altının 3 bin 450 dolar seviyesinin direnç, 3 bin 320 dolar seviyesinin destek konumunda olduğunu belirtirken gram altında ise yükseliş olacak mı merak ediliyor.

Gram altında yükseliş sinyali

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'e göre geçen hafta 4 bin 470 lira ile hem zirveyi hem düşüşü gören gram altında çarşamba günü bir yükseliş bekleniyor.

CNN Türk'e konuşan İslam Memiş, gram altında 4 bin 350 lira destek seviyesinden sonra bu rakamı da aşan bir yükseliş beklediğini belirterek, 30 Temmuz Çarşamba akşamı açıklanacak Fed faiz kararına işaret etti.

Altında alım fırsatı

Fed kararının altın fiyatlarında sert dalgalanma yaratacağını öngören İslam Memiş, "Çarşamba gününden sonra da yükseliş beklentimiz devam ediyor. Çünkü FED tarafından bir faiz indirimi beklenmiyor" dedi. Bu süreci ise alım fırsatı olarak değerlendirdi.