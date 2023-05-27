İşletmeler yeni KOBİ tanımından memnun

Varank, "Mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler hem KOSGEB desteklerinden hem bankalarımızın farklı faiz desteklerinden daha fazla istifade edebilecek" ifadesini kullandı.

Türkiye ekonomisinde KOBİ'lerin ağırlığının çok fazla olduğunu, bu değişikliği sektörün talep ettiğini söyleyen Varank, "KOBİ tanımını güncelleyerek daha fazla firmanın KOBİ desteklerinden faydalanabilmesini istiyordu işletmelerimiz. Biz de bunu dikkate aldık. Böylece mikro, küçük ve orta ölçekli işletmeler hem KOSGEB desteklerinden hem bankalarımızın farklı faiz desteklerinden daha fazla istifade edebilecek" dedi.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç da, KOBİ'lere ilişkin tanımlamada yapılan değişikliği olumlu karşıladıklarını belirtti. Ardıç, yaptığı açıklamada, KOBİ'lere ilişkin tanım değişikliyle ilgili taleplerinin kabul görmesinin, bu işletmelerin teşviklere erişimindeki sorunları çözeceğini kaydetti.

Bir süredir yüksek oranlı enflasyona bağlı olarak KOBİ'lerin bilançolarında hacim büyümesi yaşandığına dikkat çeken Ardıç, "Bu durum ise birçok KOBİ'nin tanım dışına çıkmasıyla, verilen desteklerden yararlanamamalarına yol açıyordu. Yeni düzenlemeyle KOBİ tanımındaki bilanço sınırının 250 milyon liradan 500 milyon liraya çıkarılmasıyla birçok şirket KOBİ tanımlarını koruyabilecekleri için teşvik ve desteklerden yararlanmaya devam edecekler. O yüzden bu kararı son derece olumlu karşılıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.