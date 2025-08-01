İSO açıkladı: Sanayide son 9 ayın en hızlı düşüşü! Kesintisiz 16 aydır daralmaya işaret ediyor

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olan imalat sanayi performansında en hızlı ve güvenilir referans kabul edilen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) anketinin Temmuz 2025 dönemi sonuçları açıklandı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, temmuzda üste üçüncü ay gerileyerek 45,9 düzeyinde gerçekleşti.

Endeks, sektörde Ekim 2024’ten bu yana en belirgin yavaşlamanın yaşandığına işaret etti.

Ayrıca temmuz ayıyla birlikte sektörün faaliyet koşullarında kesintisiz bozulma eğilimi 16’ncı aya ulaştı.

Eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar sektörde iyileşmeye işaret ederken, 50'nin altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

Siparişler 25 aydır yavaşlıyor

Temmuz anketinin öne çıkan gelişmelerinden biri, müşteri talebindeki durgunluk oldu.

Yeni siparişler üst üste 25’inci ayda yavaşlarken, temmuzda yaşanan düşüş mart ayından bu yana en yüksek oranda ölçüldü.

Dış talep koşullarının zayıf seyrine bağlı olarak yeni ihracat siparişleri de daralmaya devam etti.

Yeni siparişlerin azalması üretimin daha da yavaşlamasına katkıda bulunurken, üretim alt endeksi geçen yıl ekim ayından bu yana görülen en belirgin daralmayı kaydetti.

Yeni siparişler alt endeksi 46'dan 44.8'e gerileyerek art arda 25. ayda da daralma kaydedildiğini gösterdi. Yeni ihracat siparişleri endeksi de 45.5'ten 45'e geriledi.

Üretimdeki düşüş son 10 ayın en yüksek seviyesinde

Üretimdeki düşüş ise temmuzda hızlanarak son 10 ayın en yüksek oranına ulaştı.

Temmuz ayında istihdam 10 sektörden sadece birinde arttı ve bu rakam son 10 ayın en zayıf performansı olarak kayda geçti.

İstihdamını artıran tek sektör gıda ürünleri olurken, en belirgin düşüş ise tekstil ürünlerinde görüldü. Satın alma faaliyetleri de sektörlerin tamamında yavaşladı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

“Firmaların yeni sipariş alma konusunda yaşadıkları zorlukların imalat sanayinin geneline yayılı bir hal alması temmuz anketine olumlu gelişmelerin çok sınırlı sayıda kalmasına yol açtı. Üretim, istihdam ve satın alma faaliyetleri azaltılırken firmalar stoklarını mümkün olduğunca eritmeye çalıştı. Liradaki zayıflık girdi maliyetlerini yukarı çekerek bu zorlu tabloya katkıda bulundu. İmalatçılar yılın ikinci yarısında talep koşullarında bir miktar toparlanma beklentisinde olacaklar.”