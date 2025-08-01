İSO Başkanı: Sanayide alarm zilleri çok güçlü bir biçimde çalıyor

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, temmuz ayına ilişkin açıklanan Türkiye İmalat PMI ve Sektörel PMI verilerinin ardından sanayi sektörü adına ciddi uyarılarda bulundu.

Bahçıvan, sanayi için "alarm zillerinin güçlü bir biçimde çaldığını" ifade etti.

Bahçıvan, "İSO Türkiye İmalat PMI verileri, uzun bir süredir eşik değer olan 50’nin altındaki seyriyle; sanayi ve üretim hayatımızdaki tahammül edilemez koşullara işaret ediyordu. Temmuz PMI verisi de bu zorlu sürecin 16. aya uzanarak sanayi sektörümüzün içinde bulunduğu faaliyet koşullarının ciddiyetini ve vahametini bir kez daha ortaya koymuştur" dedi.

Sanayimiz için alarm zilleri çok güçlü bir biçimde çalıyor.



Biraz önce açıkladığımız İSO Türkiye İmalat PMI ve Sektörel PMI temmuz ayı verileri, bunun en somut, en güvenilir, en açıklayıcı göstergesidir.



İSO Türkiye İmalat PMI verileri, uzun bir süredir eşik değer olan 50’nin… — Erdal BAHÇIVAN (@erdal_bahcivan) August 1, 2025

'Emek yoğun sektörlerde durum çok daha ağır'

Sektörel PMI verilerine de değinen Bahçıvan, temmuz ayında takip edilen 10 sektörün tamamında daralma yaşandığını vurguladı. Özellikle emek yoğun sektörlerdeki durumun daha ağır seyrettiğini belirtti.

Sanayicilerin enflasyonla mücadelede en güçlü ve fedakar desteği verdiğini belirten Bahçıvan, "Son PMI verilerinin de ortaya koyduğu gibi bugün geldiğimiz noktaya bakarak; sanayimizin bedel ödeme sınırlarını aştığını artık görmeliyiz" dedi.

Bahçıvan açıklamasında durumun çok ciddi olduğunu belirterek "Hiç kimse bu duruma kayıtsız kalamaz. Sanayicilerimizin sesine kulak verilmeli, çözümler için ivedilikle harekete geçilmeli. Ezberlerle, alışılmış istek ve taleplerle üretim hayatımızdaki sorunların çözülemeyeceğini de artık herkes kabul etmeli" ifadelerine yer verdi.

Bahçıvan İSO olarak sanayiye yönelik yeni nesil bir model üzerinde çalıştıklarını da duyurdu. Bahçıvan, bu modeli en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacaklarını belirterek, çözüm için siyasi otorite başta olmak üzere tüm paydaşlara diyalog çağrısında bulundu.