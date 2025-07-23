İSO temmuz ayı toplantısı yapıldı: Erdal Bahçıvan: 'Sanayinin ayakta kalabilmesi dayanıklılığını artırmasına bağlı'

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisinin temmuz ayı olağan toplantısı yapıldı.

"Küresel Rekabette İlerleme için Enflasyon ve Maliyet Krizine Karşı Türkiye Sanayisinin Dayanıklılığının Artırılması" gündemiyle gerçekleştirilen toplantıda, İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan da açıklamalarda bulundu.

Kamudaki paydaşların da desteğiyle reek sektörü bu zorlu dönemde en düşük hasarla çıkarmayı hedeflediklerini ifade eden Bahçıvan, diğer yandan da gelecek için kronikleşmiş yapısal sorunlara bütüncül çözümler aranması gerektiğine vurgu yaptı.

"Sanayinin ayakta kalabilmesi için..."

Toplantının açılış konuşmasını yapan İSO Başkanı Bahçıvan, ticaretten teknolojiye her alanda küresel rekabetin sertleştiğini ifade etti. Bahçıvan ayrıca, Türkiye'nin sanayisinin ayakta kalabilmesinin dayanıklılığını artırmasına bağlı olduğunu da işaret etti.

Bahçıvan ayrıca, şu açıklamalarda bulundu:

"Kamudaki paydaşlarımızın da desteğiyle reel sektörümüzü bu zorlu dönemden en düşük hasarla ve hatta kazanımlarla çıkarmayı hedeflerken bir yandan da geleceğe hazır olmak için kronikleşmiş yapısal sorunlarımıza bütüncül çözümler aramalıyız."

"Mali borç stoku artmaya devam etti"

Bahçıvan konuşmasında İSO 500 araştırmasının 2024 verilerine de şöyle değindi:

"2024’te son birkaç yıldan farklı olarak üretim maliyetlerinde ve faaliyet giderlerinde artışların satışlara oranla çok daha yüksek olduğunu gözlemledik. Sıkı para politikaları nedeniyle finansman giderlerindeki yükseliş de karlılığı iyice eritmiş durumda. Özellikle daha küçük ve orta ölçekli sanayi kuruluşlarımızın yer aldığı İSO İkinci 500’de artan faiz oranlarına rağmen öz kaynak yetersizliği nedeniyle dış kaynak ihtiyacı sürmüş ve mali borç stoku artmaya devam etmiş.",

"Firmaların finansal dayanıklılığı zayıfladı"

Firmaların finansal dayanıklılığının zayıfladığını kaydeden Bahçıvan, ancak firmaların tek başına bunun altından kalkamayacağını da ifade etti:

"Karlılığın böylesine aşındığı bir ortamda firmaların finansal dayanıklılığının zayıfladığını görüyoruz. Bu, elbette firmalarımızın tek başına altından kalkabileceği bir iş değil. Sermaye piyasalarının açık, etkin ve şeffaf işleyişi için gerekli düzenlemelerin tamamlanması ve küresel piyasalardan fon akışının güçlenmesine yönelik her türlü tedbir, reel sektörümüzün daha uygun maliyetli, sürdürülebilir finansmana erişimi açısından elzemdir."

"Daha fazla destek verilmeli"

Bahçıvan ayrıca, dış ticaret fazlası vererek Türkiye'ye döviz kazandıran, yüz binlerce kişiye istihdam sağlayan emek yoğun sektörleri gözden çıkarma lüksünün olmadığının altını çizdi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan zor dönemin atlatılması için bu sektörlere daha fazla destek verilmesi gerektiğine işaret etti.