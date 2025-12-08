İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi kasımda değişmedi

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İSO Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi'nin Kasım 2025 dönemi sonuçları açıklandı.

Buna göre endeks, kasımda bir önceki aya göre değişim göstermeyerek 52,4 düzeyinde kaldı ve ihracat iklimindeki iyileşmenin sürdüğüne işaret etti.

Endekste eşik değer olan 50,0’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

Son iki ayın verileri, Mayıs 2024’ten bu yana en yüksek düzeyinde yer aldı.

10 pazardan 8'inde ekonomik aktivitede büyüme kaydedildi

Kasımda Türk imalatçılarının en büyük 10 ihracat pazarından sekizinde ekonomik aktivite büyüme kaydederken, yalnızca Fransa ve Romanya’nın üretimi azaldı.

En büyük ihracat pazarı olan Almanya’da üretim üst üste altıncı ay genişlemekle birlikte söz konusu artış ılımlı düzeyde gerçekleşti. ABD'de ise büyüme ivme kaybetmesine karşın dirençli seyrini korurken, Birleşik Krallık’ta çok sınırlı bir üretim artışı görüldü.

İtalya, İspanya ve Hollanda’da ekonomik aktivite belirgin bir şekilde yükseldi. İtalya’da genişleme Nisan 2023’ten bu yana en yüksek (Mart 2024 ile aynı) oranda kaydedildi.

En büyük 10 ihracat pazarı içerisinde yalnızca Fransa ve Romanya’nın üretimi azaldı.

Öte yandan, Fransa’nın üretimindeki düşüş çok hafif seyretti ve son 15 ayın en ılımlı düzeyinde gerçekleşti. Romanya’da ise imalat sektörü belirgin bir düşüş yaşadı ve üretimde mart ayından bu yana en sert daralma kaydedildi.

Orta ve Doğu Avrupa’nın diğer bölgeleri de kasım ayında zorlu faaliyet koşullarıyla karşılaştı. Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Kazakistan’da üretim hacmi geriledi.

'2026 için pozitif başlangıç yapılması mümkün'

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

“Türk imalatçılarının önemli ihracat pazarlarının çoğunluğu kasım ayında büyüme bölgesinde yer aldı ve bu durum 2025 yılının sonuna yaklaşılırken talep koşullarını destekledi. Bu ivme sürdürülebilir ve hatta yeni yılın başında daha da güçlenirse, 2026’ya ihracat performansı açısından pozitif bir başlangıç yapılması mümkün görünüyor.”