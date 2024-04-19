İsrail İran'ı vurdu, piyasalar etkilendi? Dolar ve Euro kuru kaç TL? (19 Nisan güncel döviz kuru)

Türkiye'de döviz girdisi nedeniyle birçok ürün ve hizmetin fiyatında belirleyici olduğu için dolar, Euro fiyatları her gün en çok merak edilen konuların başında geliyor.

Bölgede yaşanan İran-İsrail gerilimi tavan yaparken, gelişmelerin döviz fiyatlarına yansıması da yakından takip ediliyor.

Son olarak İsrail'in İran'ı vurduğu bildiriliyor. ABD merkezli CBS kanalına konuşan iki ABD'li yetkili, bir İsrail füzesinin İran'ı vurduğunu açıkladı.

Bu gelişmelerin ışığında serbest piyasada 32,5970 liradan alınan dolar, 32,5990 liradan satılıyor. 34,7410 liradan alınan Euro'nun satış fiyatı ise 34,7430 lira olarak belirlendi.

Dün doların satış fiyatı 32,4960 lira, Euro'nun satış fiyatı ise 34,7300 lira olmuştu.

1 dolar, 1 Euro kaç TL?

Dolar/TL: 32,59

Euro/TL: 34,74