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İstanbul Finans Merkezi Nisan'da açılıyor Bakan Kurum açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Finans Merkezinin açılış tarihini açıkladı.

Haber Merkezi
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kurum, İstanbul Finans Merkezi'nin ne zaman açılacağına ilişkin, "Nisan ayına ancak bitiririz. Aslında bir kısmı bitti. Önemli, çünkü finans merkezi odağı değişecek" ifadeleri kullandı.

Kurum, İstanbul Finans Merkezi'nin ne zaman açılacağına ilişkin, "Nisan ayına ancak bitiririz. Aslında bir kısmı bitti. Önemli, çünkü finans merkezi odağı değişecek" ifadeleri kullandı.

 