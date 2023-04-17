İstanbul Finans Merkezi’nin bankalar etabı bugün açılıyor

Türkiye Varlık Fonu sahipliğinde ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın koordinasyonuyla tamamlanan finans merkezinin bankalar etabı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılacağı törenle bugün açılacak.

Açılışa iş ve finans dünyasından birçok isim katılacak. Finans projesinin bankalar etabında Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası’nın ilgili birimleri faaliyete geçecek.

İstanbul Finans merkezi, 1,3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2.100 kişilik kongre merkezi ile yurt içi ve yurt dışından bir çok misafiri ağırlayacak.

5 yıldızlı otel hizmet verecek

İstanbul Finans Merkezi bünyesinde yer alan 5 yıldızlı otel, uzun dönemli konaklamaya uygun yapıda ve ziyaretçilerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlandı. 325 oda sayısı ve 80'e yakın uzun süreli konaklamaya uygun oda tipi ile hizmet verecek.