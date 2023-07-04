İstanbul’da ekmeğe zam sinyali

İzmir’de ekmeğin fiyatı 2 lira artarak 200 gram ekmek 7 TL oldu. İstanbul’da ise ekmek zammı için bugün toplanacak olan İstanbul Ticaret Odası (İTO) Ekmek, Un ve Unlu Mamuller Komitesi’nin kararı bekleniyor.

Komitenin eski Başkanı Hasan Demir, bugünkü toplantıda yüzde 33’lük zam talebin görüşüleceğini belirtti. İstanbul’da şu anda 240 gram ekmek 6 liradan, 200 gram ekmek ise 5 liradan satılıyor.

Demir, 240 gramlık ekmeğin 230 grama düşürülerek fiyatının 8 TL olmasını, 200 gramlık ekmeğin ise 7 liraya yükseltilmesini beklediklerini söyledi. Demir şöyle konuştu: “Asgari ücret arttı. Şu an piyasada en kötü buğdayın çuvalı 500 lira. Yeni hasatta bu fiyatın en az 600 lira olmasını bekliyoruz. Öte yandan Toprak Mahsulleri Ofisi bize 350 liradan un veriyordu 1.5 yıldır. Ancak bu satış haziran itibarıyla durduruldu.”