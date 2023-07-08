İstanbul'da ekmek kaç lira? Ekmeğe zam geldi mi?
İstanbul'da bazı fırınlar 230 gramlık ekmeği 8 liradan satmaya başladı. Bazı fırınlarda ise 200 gramlık ekmek 6 liradan satılıyor.
Artan maliyetler karşısında İstanbul'da 230 gramlık ekmeğin 8 liraya satılmaya başlanacağı tahmin ediliyordu.
Dün gece itibariyle bazı fırınlarda 240 gramlık ekmek 10 gram azaltılarak 8 liraya satılmaya başlandığı belirtildi.
Simit ve poğaçanın ise 7,5 liradan 10 liraya yükseldiği kaydedildi.
İstanbul'da bir fırında ise 200 gramlık ekmeğin 6 liradan satıldığı görüldü. Fırında simitin 9 liradan satıldığı belirlendi.
Fırınlar, ekmeğe zamla ilgili henüz kendilerine resmi tebliğ gelmediğini kaydetti.