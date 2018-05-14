İstanbul’da oteller doldu, oda fiyatları yüzde 50 arttı

14 Mayıs 2018

SELENAY YAĞCI

Türkiye’nin turizmde yükselen yıldızı iken son birkaç yılda sert bir düşüş yaşayan İstanbul, kötü günlerini geride bırakıyor. İstanbul’a gelen turist sayısı yeniden artışa geçti. Bu durum oda fiyatlarına da yansıdı. Son 3 yıldır krizde olan İstanbullu otelcilerin yüzü gülmeye başladı. Doluluklar ve artan talebin ardından İstanbul’da birçok bölgede oda fiyatları son 1 yılda yüzde 50 arttı. İstanbul’un 5 yıldızlı otellerinde oda fiyatları son iki yıldır ortalama 170 lirayken şimdiler de minimum fiyat 250 lira oldu. Otelciler, İstanbul’da 2 yıldır otel yatırımlarının düşüşe geçtiğini veya ertelendiğini böylece arz talep dengesinin biraz daha sağlıklı olduğunu vurgularken, TÜRSAB’ın kaçak günlük kiralanan evlerle mücadelesinin de meyvelerinin alındığını kaydediyor.

NeredeKal.com gibi online otel rezervasyon yapan sitelere bakıldığında İstanbul’da geçen yıl ortalama 170 lira olan oda fiyatları, son 1 yılda yüzde 50 arttı. NeredeKal.com verilerine göre ise ocak- mayıs ayların arasında İstanbul’da fiyatlar oda-kahvaltı segmentinde yüzde 25 arttı. En çok fiyat artışının olduğu bölge ise yüzde 44 ile Fatih oldu. Fatih bölgesinde özellikle Beyazıt ve Sirkeci ipi göğüslerken, Sultanahmet’te ise 12’lik artış var. Taksim ve Kadıköy bölgesinde artışlar yüzde 2 olurken, Beşiktaş’ta yüzde 22 arttı.

TÜROB ve STR Global’in raporuna göre de İstanbul mart ayında otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde yüzde 30,4 artarak, 73,7 oldu. Yine mart ayında ortalama günlük satılan oda bedeli de 2017’ye göre yüzde 9,8 artarak 74,38 euro oldu. Odabaşı elde edilen gelirler ise geçen yıla oranla yüzde 43,1’lik bir artışlar 54,79 euroya ulaştı.

Yılın ilk üç ayında doluluk oranı yüzde 68.1’e yükselirken, ortalama günlük satılan oda bedeli 71,82 euroya, oda başı elde edilen gelir de 48,94 euroya ulaştı.

İstanbul’da son 6 aydır pozitif gelişmeler olduğunu söyleyen G Rotana Genel Müdürü Emre Kocamustafaoğulları, otellerde fiyatlarda artışının başladığını dile getirdi. Birçok bölgede bir yılda fiyatların yüzde 45-50 civarında arttığını kaydeden Kocamustafaoğulları, bulundukları Basın Ekspres bölgesinde dolulukların yüzde 80’lerde seyrettiğini ve fiyatlarında yüzde 30 arttığını ifade etti. NeredeKal Genel Müdür Yardımcısı Özkan Özbaş, İstanbul’da dolulukların fiyatlara pozitif etkisi olduğunu belirterek, “Özellikle Ağva, Şile gibi haftasonu yoğun tercih edilen bölgeler de dahil fiyatlar artıyor. Yaz aylarında artışlar daha da devam edecektir” dedi.

Yılın ilk çeyreğinde doluluk bazından en iyi olunan 2013-2014 yıllarını hacim olarak yakaladıklarını ifade eden Dedeman Otelleri Genel Müdürü Emrullah Akkaya, 2018 sonunda gelen kişi sayısının normale döneceğini ifade etti. Mercure Istanbul Altunizade yetkilisinden aldığımız bilgiye göre, Anadolu Yakası’nın da doluluklardan payını aldığı belirtildi.

Gelirler kur baskısında!

Emrullah Akkaya, kur bazında istenilen seviyeye gelmediklerini dile getirerek, “En iyi dönem sayılan 2013- 2014 dönemlerde satılan odadan elde edilen gelir 106 eurolara çıkmıştı. Bu şimdilerde artış eğilimde, elde edilen gelir 50 euroya ulaştı ama en iyi dönemini yakalamamız bir iki yılı bulacak” dedi. Fiyatlarda artışlar olsa da gelirlerde henüz krizden önceki parlak yılları yakalayamadıklarını kaydeden Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Timur Bayındır, “Euro ve dolardaki artış gelirlerimizi etkiliyor. Döviz yükselince biz seviniyoruz sanıyorlar ama öyle olmuyor. Her şey dövizle birlikte yükseliyor” diye konuştu.

Arz ve talepteki düzelme fiyatları yukarı çekti

İstanbul’da oda fiyatlarında artışlar yaşandığını doğrulayan Türkiye Otelciler Federasyon TÜROFED Başkanı Osman Ayık, “Arz talep dengesinde iyileşme olursa fiyatlar artar. Bu doğal bir sonuçtur. Doluluklardaki artışla arz talep dengesinde düzelme oldu. Bu da fiyatlara pozitif olarak yansıdı. Fiyatları yukarı çekti. Yaz aylarında da artış devam edecektir. Yüzde 20’lik bir artış öngörüyoruz” diye konuştu.

Antalya'da da hareketlenme var



Antalya bölgesinde yüzde 20 fiyat artışı olduğunu kaydeden Cornelia De Luxe Golf Resort Otel Genel Müdürü Zafer Alkaya, “Krizde dramatik indirimler yapıldığı için hemen eski haline gelmesi beklememeli tabii. Elbette fiyatlar yükseliyor. Ama 2014’ün gerisindeyiz yüzde 50 oranında artırmayı başarırsak 2014’ü yakalarız.“ dedi. Cornelia De Luxe Resort Otel Genel Müdürü Ali Şahin, Antalya’da ki 5 yıldızlı tesislerin sunduğu ürün kalitesi, servis kalitesi ve hizmet kalitesi düşünüldüğünde hak ettiği fiyatlarla satılmadığını belirtti.