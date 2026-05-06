İstanbul'daki 100 bin sosyal konut projesinde başvuru iadeleri başladı
İstanbul'da "500 Bin Sosyal Konut Projesi" kapsamında hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedelleri iade edilmeye başlandı.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İstanbul'da 25, 26 ve 27 Nisan'da kurası tamamlanan 500 Bin Sosyal Konut kampanyasıda hak sahibi olamayan vatandaşların başvuru bedellerinin iade edilmeye başlandığını duyurdu.
Başvuru bedeli iadeleri, Ziraat Bankası ATM'lerinden "kartsız işlemler > diğer işlemler > diğer para çekme > TOKİ başvuru iadesi" menüsü üzerinden alınabilecek.
Şubeler üzerinden yapılacak iade işlemleri ise vatandaşların Ziraat Bankası şubelerine başvurarak sıra çağrı sistemi numarası almasının ardından gerçekleştirilecek.
Hesabını kapatan vatandaşların iade işlemleri de ilgili şubeler aracılığıyla yapılacak.